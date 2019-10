Delta Airlines : consensus battu au 3e trimestre

10/10/2019 | 13:25

Delta Airlines affiche un BPA ajusté en hausse de 29% à 2,32 dollars au titre de son troisième trimestre, dépassant de cinq cents l'estimation moyenne des analystes, tiré par une croissance de 6,5% de ses revenus totaux ajustés, à 12,6 milliards de dollars.



Le groupe basé à Atlanta explique que ses revenus ont été soutenus par un trafic record de 55,2 millions de passagers transportés au cours du trimestre, tandis que son revenu unitaire ajusté a augmenté de 2,5%.



'La demande pour les produits de Delta demeure vigoureuse et positionne le groupe pour une fin d'année solide', commente le directeur général Ed Bastian, qui anticipe une croissance de plus de 20% des bénéfices en 2019.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.