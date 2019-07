Delta Airlines : relèvement d'objectifs et de dividende

11/07/2019 | 13:36

A l'occasion de la parution de ses trimestriels, Delta Airlines indique relever sa fourchette cible de BPA annuel, à entre 6,75 et 7,25 dollars, et augmenter de 15% son dividende trimestriel, à 0,4025 dollar par action.



Sur son deuxième trimestre, la compagnie aérienne affiche un BPA ajusté en hausse de 32% à 2,35 dollars, dépassant donc de onze cents l'estimation moyenne des analystes, tiré par une croissance de 8,7% de ses revenus totaux ajustés, à 12,5 milliards de dollars.



Le groupe basé à Atlanta explique que ces revenus record ont été soutenus notamment par des coefficients d'occupation améliorés de 1,3 point à 88% au niveau de l'ensemble de son système et de 2,3 points à 89% sur les lignes intérieures.



