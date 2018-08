DELTA DRONE : Focus sur l'Afrique : Rocketmine consolide et étend ses positions auprès de groupes miniers majeurs

Focus sur l'Afrique : Rocketmine consolide

et étend ses positions auprès de groupes miniers majeurs

Johannesburg, 20 août 2018.

Filiale du Groupe Delta Drone, Rocketmine consolide fortement sa position de leader de solutions par drones dans le secteur minier sur le continent africain, en signant et en renouvelant plusieurs contrats avec des groupes mondiaux de premier plan.

Le premier sujet concerne la reconduction et l'extension du contrat avec Exxaro Resources Group sur le site de Grootegeluk dans la province sud-africaine du Limpopo. Le service offert par Rocketmine a pleinement convaincu les responsables du site qu'il s'inscrivait dans la stratégie du groupe, visant à créer « la mine digitale du futur », basée sur une cartographie en temps réel permettant d'optimiser les conditions d'exploitation et de production.

La mine de Grootegeluk est la plus vaste mine à ciel ouvert du groupe Exxaro dans l'hémisphère sud. Elle doit faire face à des contraintes hostiles particulières qui sont autant de dangers pour l'Homme. Grâce aux drones, ces difficultés sont levées et la sécurité des personnels est assurée tout en maintenant une parfaite information cartographique de l'avancée de la production.

Comme le souligne Christopher Clark, General Manager de Delta Drone South Africa et Rocketmine, « notre service professionnel qui procure des données précises, et cela en toute sécurité, a été notre meilleur atout pour convaincre notre client de l'efficience de notre offre de services. Elle combine en effet sécurité des personnels et pertinence des données acquises, au service d'une plus grande efficacité de production ».

Le deuxième sujet correspond à la signature d'un contrat de première importance en Namibie avec le groupe Rio Tinto, plus particulièrement sur le site de Rössing, important site de production d'uranium qui a extrait plus de 130 000 tonnes à fin 2017. Selon Chris Clark, « l'utilisation de drones à Rössing va améliorer très significativement la planification de la production du site en fournissant des données plus précises et constamment mises à jour ».

Le troisième sujet revêt une importance particulière, dans la mesure où il confirme la position de leader en Afrique de Rocketmine, loin de sa base d'Afrique australe, dans le golfe de Guinée :

Au Ghana, extension du contrat avec Newmont Akyem,

En Côte d'Ivoire, signature d'un premier contrat avec Newcrest Mining Ltd.

L'ensemble de ces contrats signés représente pour les trois années à venir un chiffre d'affaires de l'ordre de 1 M€. Selon Chris Clark, « ces contrats préfigurent le fait que les nouvelles technologies dans le secteur minier seront non seulement source d'innovation pour la gestion de la production, mais également une voie majeure pour diminuer leur empreinte carbone ».

Aujourd'hui, le Groupe Delta Drone développe des activités dans six pays d'Afrique : Afrique du Sud, Ghana, Namibie, Côte d'Ivoire, Maroc et Sénégal.

En appui de cette stratégie, cinq filiales opérationnelles sont actives, en Afrique du Sud (2), au Ghana, en Côte d'ivoire et au Maroc.

Grâce au partenariat noué avec Bureau Veritas Afrique, le Groupe est potentiellement présent dans 17 pays, soit le tiers du continent africain.

A propos de Delta Drone : Le Groupe Delta Drone est un acteur international reconnu du secteur des drones civils à usage professionnel. Il développe une offre de service global, depuis l'acquisition des données jusqu'à leur traitement informatique au moyen d'un système d'information développé spécifiquement et incluant la mise à disposition de pilotes professionnels.

L'action Delta Drone est cotée sur le marché Euronext Growth Paris - Code ISIN : FR0011522168

4 166 666 BSA sont également cotés sur Euronext Growth Paris - Code ISIN : FR001329977

Contacts :

Jérôme Gacoin 01 75 77 54 65 jgacoin@aelium.fr

