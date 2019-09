DELTA DRONE -  ISS SPOTTER, solution de drone autonome de sécurité : Delta Drone et le groupe PROTEC signent un accord de partenariat et de distribution

ISS SPOTTER, solution de drone autonome de sécurité :

Delta Drone et le groupe PROTEC signent

un accord de partenariat et de distribution





Dardilly et Lieusaint, 30 septembre 2019

En ouverture du salon professionnel de la sûreté et de la sécurité APS qui se tient du 1er au 3 octobre au Palais d’exposition Porte de Versailles à Paris, Delta Drone et le groupe PROTEC annoncent la signature d’un accord de distribution majeur, concernant la solution de drone autonome ISS SPOTTER développée par Delta Drone et ses filiales PIXIEL et DPS.

La solution ISS SPOTTER sera dévoilée pour la première fois aux professionnels du secteur sur le stand (A49) de PROTEC.





L’accord de distribution signé concerne en priorité l’Europe, zone sur laquelle PROTEC dispose d’un réseau important de correspondants et agents, d’ores et déjà mobilisés pour la promotion commerciale de la solution. Il pourra être néanmoins étendu à d’autres zones géographiques en fonction des opportunités, notamment en Amérique du Sud et en Afrique. Sur ce continent, le dispositif commercial bénéficiera des implantations locales de Delta Drone (Maroc, Afrique du Sud, Côte d’Ivoire, Ghana, Sénégal).

Sur le plan opérationnel, les actions commerciales seront gérées par la nouvelle filiale de PROTEC, la société PROTEC SECURITY SYSTEMS, dédiée aux nouvelles technologies de sécurité et de sûreté, en concertation étroite avec l’équipe du département ISS de Delta Drone.

Fondé en 1999, le Groupe PROTEC est dirigé par Gil Ancelin, expert diplômé en protection des entreprises, intelligence économique et sûreté internationale. Il occupe une place d’acteur de premier plan en prestations de sûreté et sécurité humaine. PROTEC est également membre fondateur du Consortium de sécurité privée regroupant à ce jour 21 entreprises de sécurité pour un effectif de plus de 4 700 salariés et 170 M€ de chiffre d’affaires.

Au moment de signer cet accord, Gil Ancelin, Président de PROTEC, a déclaré : « PROTEC SECURITY SYSTEMS n’est pas « fabricant » mais distributeur et intégrateur de solutions. Nos solutions ont été sélectionnées parmi les innovations existantes suivant un cahier des charges précis et exigeant pour répondre à un besoin réel destiné à faire face aux menaces actuelles. ISS SPOTTER est à ce jour la seule solution opérationnelle présentant toutes les garanties indispensables pour un déploiement combinant homme et technologie. Destinées à améliorer les performances de nos prestations et la montée en compétence de nos équipes, nos solutions garantissent aux clients finaux un résultat rarement égalé, grâce à l’alliance de l’homme et de la technologie, sur un marché maîtrisé. C’est donc en toute logique que le groupe PROTEC a conclu entre sa filiale SECURITY SYSTEMS et le groupe Delta Drone un accord de distribution exclusif pour la France et l’Europe. »

De son côté, Christian Viguié, Président Directeur Général de DELTA DRONE, précise : « La signature d’un accord avec le groupe PROTEC s’inscrit en tous points dans notre stratégie de développement et de dronification du secteur de la sécurité. Il conforte en effet de manière décisive notre légitimité à proposer des solutions professionnelles innovantes au secteur, en étant appuyés et accompagnés par des acteurs existants de longue date, dotés de toutes les garanties d’expertise et de compréhension des enjeux et des attentes des clients. L’appui du groupe PROTEC nous donne accès à une clientèle élargie, tant en France qu’à l’étranger. »

