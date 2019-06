DELTA DRONE : La solution de drone filaire sécurise les flux lors du meeting aérien de la Ferté Alais

La solution de drone filaire sécurise les flux



lors du meeting aérien de la Ferté-Alais

Dardilly, 17 juin 2019



Pour la deuxième année consécutive, les équipes du département ISS (Intelligent Security Systems) de Delta Drone ont contribué au succès du meeting aérien de la Ferté-Alais qui s’est déroulé le 9 juin dernier.

Grâce à la mise en place d’un drone filaire, relié en permanence au Magec (poste de commandement opérationnel de la Sécurité Civile), la gestion des flux de visiteurs s’est déroulée de manière optimale, permettant ainsi une grande fluidité de trafic pour plus de 35 000 passionnés d’aéronautique venus assister à la manifestation.

Malgré un temps maussade et plusieurs averses de pluie, le système a pu être mis en œuvre conformément aux souhaits des autorités présentes, de Larivière Organisation et de l’AJBS association organisatrice du meeting.

Didier Ferrara, ex-GIGN et aujourd’hui responsable du département ISS au sein de Delta Drone, était sur place aux côtés des équipes pour coordonner la mission et répondre aux nombreuses sollicitations des personnes intéressées par le dispositif.

Il a ainsi déclaré : « depuis 12 mois, les missions effectuées lors d’événements prestigieux tels que le meeting aérien de la Ferté-Alais, la Course du Bol d’Or, la Ryder Cup ou encore le Forum sur la Paix, nous permettent d’accumuler de l’expérience dans des environnements divers et d’occuper une place de premier rang parmi les opérateurs capables de réaliser ce type de mission.

Grâce à l’adossement récent de DPS – Drone Protect System au sein du Groupe, nous allons à court terme disposer d’une gamme de solutions de sécurité très complémentaires. Il ne fait aucun doute désormais que nos activités dans le secteur de la sécurité vont rapidement connaitre une très forte croissance ».

