Delta Drone annonce la signature d’un contrat d’ORNAN (obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles) assorties de BSA (bon de souscription d'actions) de 10 millions d'euros avec Yorkville Advisors, sous réserve de l’approbation de l’Assemblée générale extraordinaire du 24 avril 2020. Le spécialiste des drones explique qu'il anticipe l’après-crise sanitaire et sécurise le financement de sa croissance.Compte tenu d'une situation de trésorerie de 2,5 millions d'euros à fin mars 2020, la mise en place du nouveau financement permettrait de passer à une capacité minimale de 12,5 millions d'euros de trésorerie, ce qui correspond à plusieurs années de couverture des besoins de financement.Un actionnaire détenant 1% du capital, sur une base non diluée avant ce financement verrait sa participation tomber à 0,45% dans le cas ou les ORNAN et les BSA seraient convertis en actions.Compte tenu des difficultés d'ordre divers liées à la période de confinement imposée par la crise sanitaire et en raison des nombreuses opérations en cours, les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 seront publiés le 29 avril prochain après bourse.Les ORNAN seront émises en 10 Tranches de 100 ORNAN chacune. Le montant nominal total de chaque Tranche sera ainsi égal à 1 million d'euros, étant précisé que le montant de chaque Tranche pourra être augmenté ou diminué d'un commun accord entre Yorkville Advisors et la société.Ils ont une valeur nominale de 10 000 euros chacune et sont souscrites à 98% de leur valeur nominale.Leur maturité est de 12 mois à compter de leur émission. Arrivées à échéance ou en cas de survenance d'un cas de défaut, les ORNAN non converties devront être remboursées par la société à leur valeur nominale (augmenté des intérêts courus, le cas échéant).