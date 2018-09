Delta Drone contribue au dispositif de sécurité

lors de la 82ème édition du Bol d'Or

sur le circuit Paul Ricard au Castellet

Dardilly, 17 septembre 2018.

Quelques semaines après le succès de la prestation réalisée lors du meeting aérien de la Ferté-Alais, la division ISS (Intelligent Security Systems) de Delta Drone a réalisé une nouvelle mission au service de Larivière Organisation, dans le cadre du Bol d'Or, événement sportif majeur réunissant plus de 70 000 spectateurs ainsi que plusieurs millions de téléspectateurs pendant trois jours.

La solution mise en oeuvre reposait sur la mise en place, durant les périodes d'affluence, du système de drone filaire développé par Elistair (société dont Delta Drone détient environ 15% du capital) et d'une liaison vidéo permanente avec le PC organisation, dans le but de faciliter la gestion en temps réel des flux véhicules et humains à l'intérieur du circuit, notamment aux entrées du public.

La gestion de la mission a été placée sous la responsabilité de Didier Ferrara, ex-GIGN aujourd'hui responsable du département ISS au sein de Delta Drone. Commentant cette nouvelle mission réalisée avec succès, Didier Ferrara a déclaré : « En amont de la compétition et durant son déroulement, nous avons travaillé en très étroite collaboration avec les responsables de Larivière Organisation, ainsi qu'en liaison avec les différentes forces de sécurité présentes. Ces premières missions commerciales nous offrent en outre l'opportunité de démontrer notre savoir-faire en situation réelle, de nombreux clients potentiels ayant ainsi pu évaluer l'intérêt et l'efficacité de notre solution. Il ne fait aucun doute que ces premiers succès constituent des références majeures pour amplifier le développement de notre activité ».

Le Bol d'Or est une compétition motocycliste d'endurance, qui se déroule depuis 2015 sur le circuit Paul Ricard du Castellet dans le Var. Dans l'histoire, c'est la plus ancienne course de 24 heures au monde. Cette année 2018 marquera la 82ème édition de l'épreuve.

A propos de Delta Drone : Le Groupe Delta Drone est un acteur international reconnu du secteur des drones civils à usage professionnel. Il développe une offre de service global, depuis l'acquisition des données jusqu'à leur traitement informatique au moyen d'un système d'information développé spécifiquement et incluant la mise à disposition de pilotes professionnels.

L'action Delta Drone est cotée sur le marché Euronext Growth Paris - Code ISIN : FR0011522168

4 166 666 BSA sont également cotés sur Euronext Growth Paris - Code ISIN : FR001329977

www.deltadrone.com A propos de Elistair : Premier constructeur de solutions de surveillance par drone filaire, Elistair développe des solutions innovantes et automatisées de surveillance et de télécommunications par drone. Avec des solutions déployées sur cinq continents auprès d'une vingtaine de gouvernements et un temps de vol cumulé de plus de 10 000 heures, Elistair a su rapidement se positionner en leader sur le segment des drones filaires. Outre les gouvernements, la société compte parmi ses clients la DGA, Thalès, l'armée américaine, la police du Royaume-Uni, Total, Aéroports de Paris, Engie, Vodafone.

www.elistair.com

