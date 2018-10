DELTA DRONE : dernier financement par voie d'OCABSA

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Delta Drone a annoncé l'exercice le 18 octobre par la société YA II CD Ltd de 300 bons d'émission (« BEOCABSA ») d'obligations convertibles en actions (« OCA ») assorties de bons de souscription d'actions (« BSA ») (les OCA et BSA ensemble, les « OCABSA »), entrainant la souscription le 18 octobre 2018 par la société YA II CD Ltd de 300 OCABSA, correspondant à l'émission de 300 OCA d'une valeur nominale de 10 000 euros chacune représentant un emprunt obligataire de 3 millions d'euros de valeur nominale, assorties de 12 345 679 BSA ayant un prix d'exercice de 0,243 euro.Cette émission s'inscrit dans le cadre de la dernière étape du contrat OCABSA III, au terme de laquelle la société ne souhaite plus recourir à ce type de financement dilutif pour les actionnaires.Cette décision s'inscrit dans un contexte qui devient " très favorable " pour Delta Drone : l'exécution du plan 2018 - 2019 se déroule dans des conditions satisfaisantes et les perspectives générales de développement se confirment.Les modalités de l'opération d'attribution de BSA gratuits qui seront soumises au vote des actionnaires sont en cours de finalisation. Elles seront décrites dans l'avis de convocation à l'Assemblée générale extraordinaire, qui sera publié avant la fin du mois d'octobre.