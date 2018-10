DELTA DRONE : l'objectif de réduction des charges a été dépassé

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Delta Drone a présenté des comptes toujours dans le rouge au premier semestre, affichant une perte nette de 6,1 millions d'euros contre une perte de 5,5 millions d'euros un an auparavant. L’objectif de réduction des charges présenté dans le cadre du plan 2018-2019 est dépassé : leur base annuelle est d’ores et déjà abaissée de 2,2 millions d'euros. L’Excédent brut d’exploitation retraité des coûts non récurrents liés de ce plan, est en amélioration de 1,5 million d'euros, à -2,5 millions d'euros.Le chiffre d'affaires consolidé a atteint 4,252 millions d'euros, en progression de +164,4%. En tenant compte du chiffre d'affaires du premier semestre 2018 apporté par Pixiel (entrée dans le périmètre de consolidation début juillet), il s'établirait à 5,148 millions d'euros.Compte tenu du chiffre d'affaires réalisé au 30 septembre, le groupe est en mesure de confirmer son objectif d'un chiffre d'affaires annuel supérieur à 10 millions d'euros.Parallèlement, l'impact des réductions de coûts liées au plan 2018-2019 sera plus visible sur les comptes de la seconde partie de l'année. Cette évolution devrait contribuer à la poursuite de l'amélioration des performances du groupe.Au regard de l'évolution positive de la situation globale du Groupe Delta Drone, des perspectives de croissance et de l'exécution satisfaisante du plan 2018 – 2019, le Conseil d'Administration a décidé d'entamer la dernière étape de l'utilisation du contrat OCABSA III ((OCA) assorties de bons de souscription d'actions (BSA) (les OCA et les BSA ensemble, les OCABSA)), le troisième et dernier encore en cours.A cette occasion, le Conseil a souhaité proposer aux actionnaires la mise en place d'un dispositif d'attribution gratuite de BSA (Bons de Souscription d'Actions) qui leur sera réservé en totalité. Par ce mécanisme, tous les actionnaires se verront offrir la possibilité de renforcer leur position dans le capital de l'entreprise et ainsi participer à la poursuite du développement.