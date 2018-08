DELTA DRONE : sa filiale Rocketmine consolide sa position auprès des groupes miniers en Afrique

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Filiale du groupe Delta Drone, Rocketmine a signé et renouvelé plusieurs contrats avec des groupes mondiaux de premier plan. Ainsi, le groupe explique avoir consolidé sa position de leader de solutions par drones dans le secteur minier sur le continent africain.Le premier sujet concerne la reconduction et l'extension du contrat avec Exxaro Resources Group sur le site de Grootegeluk dans la province sud-africaine du Limpopo. " Le service offert par Rocketmine a pleinement convaincu les responsables du site qu'il s'inscrivait dans la stratégie du groupe, visant à créer ‘la mine digitale du futur', basée sur une cartographie en temps réel permettant d'optimiser les conditions d'exploitation et de production", détaille le communiqué.Le deuxième sujet correspond à la signature d'un contrat de première importance en Namibie avec le groupe Rio Tinto, plus particulièrement sur le site de Rössing, important site de production d'uranium qui a extrait plus de 130 000 tonnes à fin 2017.Le troisième sujet concerne au Ghana l'extension du contrat avec Newmont Akyem et en Côte d'Ivoire, la signature d'un premier contrat avec Newcrest Mining Ltd.L'ensemble de ces contrats signés représente pour les trois années à venir un chiffre d'affaires de l'ordre d'1 million d'euros.