Delta Drone : 50ème système de mesure installé par MTSI

11/12/2018 | 10:35

MTSI, filiale de Delta Drone, annonce avoir réalisé le 50e montage d'un système de mesure de hauteur de neige Leica iCON Alpine à la station de La Plagne (Savoie), permettant à MTSI d'envisager une croissance de son activité pour 2018 supérieure à 40%.



Pour mémoire, dans le cadre de ce partenariat, MTSI est chargé de créer et de mettre à jour les Modèles Numériques de Terrain 3D, réalisés à base de données LiDAR (voire de relevés photogrammétriques par drones en complément).



Ces données sont intégrées dans le système Leica iCON Alpine embarqué sur dameuses de neige, pour une gestion optimisée de l'enneigement des pistes de ski. MTSI est aussi chargé de la vente, l'installation et la maintenance des systèmes embarqués sur dameuses.



