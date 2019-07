Delta Drone : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Delta Drone a réalisé un chiffre d’affaires de 10 millions d'euros au premier semestre 2019, intégrant 4,9 millions d'euros en provenance de ATM Group, Son entrée dans le périmètre de consolidation est fixée au 1er juin 2019, induisant une contribution au chiffre d’affaires consolidé de l’ordre de 830 000 euros. La croissance organique du spécialiste des drones s'élève à 16,2 %, notamment favorisée par la dynamique de développement en Afrique (Afrique du Sud, Ghana, Sénégal, Côte d'Ivoire, Namibie), continent sur lequel la croissance sur la période est d'environ 49 %.Sur le 1er semestre 2019, la part de chiffre d'affaires réalisée hors de France représente 11,7 % du total.Compte tenu du niveau d'activité du 1er semestre, le groupe est aujourd'hui en mesure de se fixer un objectif de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires pour l'exercice en cours.Dans le même temps, les efforts entrepris sous l'impulsion du plan 2018 - 2019 devraient se traduire par une amélioration marquée des ratios de gestion de Delta Drone. Cette tendance devrait pouvoir être observée dès le 1er semestre, dont les comptes détaillés seront arrêtés et diffusés en octobre prochain.A moyen terme, et comme annoncé lors du communiqué du 10 juin 2019, le plan 2020 – 2021 nouvellement engagé repose sur 3 objectifs majeurs qui sont, à horizon 2 ans : un chiffre d'affaires consolidé de 30 millions d'euros, une marge d'exploitation positive de 10 % et une part d'activités réalisées hors de France de 30 %.