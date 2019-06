Delta Drone : ATM et DPS font désormais partie du groupe

10/06/2019 | 12:08

Le groupe Delta Drone annonce ce lundi avoir finalisé l'acquisition de 65% du capital d'ATM Group et avoir pris une participation, via sa filiale DDrone Invest, de 40% dans Drone Protect System.



Les deux entreprises font donc désormais partie du groupe Delta Drone.



' Ces deux opérations très stratégiques s'inscrivent dans la logique de dronification d'un secteur essentiel, celui de la sécurité des personnes et des biens. Elles permettent également de compléter l'offre de services de Delta Drone, basée sur des solutions métiers à partir de technologies propriétaires et brevetées, sans utilisation de moyens d'acquisition de données qui font aujourd'hui l'objet de restrictions fortes et croissantes aux Etats-Unis ', explique le groupe.





