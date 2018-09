Delta Drone : Création d’AgroFly FRANCE, distributeur-intégrateur d’une solution d’épandage par drone

Delta Drone et le management de la société suisse AgroFly International ont décidé de s'associer pour créer la société (de droit français) AgroFly FRANCE, chargée de distribuer au niveau international le système d'épandage par drone mis au point par la société suisse AgroFly.

Le système d'épandage par drone AgroFly a bénéficié de plus de 3 ans de R&D et de tests d'expérimentation sur diverses cultures : vignes, cultures maraîchères (céleris, asperges), abricots, pommes de terre, soja, bananes. Ces travaux ont été menés en collaboration étroite avec l'Office Fédéral de l'Agriculture (OFAG), l'Office Fédéral de l'Environnement (OFEV), Agroscope (Centre d'expertise et de recherche fédéral suisse), ainsi que le département des technologies d'application du Groupe Syngenta. Il fait aujourd'hui l'objet de plusieurs brevets, dont un relatif au système de pulvérisation des vignes.

Le système de drone AgroFly a été dès l'origine conçu comme un outil agricole, simple d'utilisation, robuste et facilement réparable, y compris sur le terrain, capable d'embarquer 20 kg de charge utile, dont un réservoir de 16 litres pour le produit à épandre. La R&D a beaucoup mis l'accent sur la qualité de la pulvérisation (homogénéité et qualité d'application des produits) et sur des protocoles de mise en œuvre identique à ceux en usage pour la pulvérisation traditionnelle au sol.

En termes de navigabilité, le système est opéré de manière automatique assistée, notamment dans les sites accidentés (forte pente), le télépilote n'agissant que sur le réglage précis de l'altitude du vol en fonction de la culture, dans le cadre d'un plan de vol préprogrammé et exécuté de manière autonome. Un système de sonde intégrée dans le réservoir assure l'enregistrement en temps réel de la position, de manière à pouvoir effectuer un retour base pour remplissage du réservoir puis retour automatique sur la dernière position et continuation de la mission.

Depuis le début de l'année 2018, AgroFly a vendu 5 systèmes en Suisse, dont 4 à des exploitants viticoles. La société a également réalisé une saison complète de traitements sur vignes dans les cantons de Vaud et du Valais en Suisse.

Le caractère stratégique de cette opération est souligné par Christian Viguié, Président Directeur Général de Delta Drone : « La création d'AgroFly FRANCE s'inscrit parfaitement dans notre stratégie visant à disposer de solutions professionnelles adaptées à des secteurs adressés par le Groupe : le système AgroFly pour l'agriculture vient ainsi compléter la gamme jusqu'alors composée du système ORION pour la sécurité (conçu par la société Elistair) et du système NEOPTER pour l'événementiel et les parcs d'attraction (conçu par la société Pixiel). En France, l'ouverture imminente d'une période d'autorisation de trois ans pour l'épandage par drone de surfaces agricoles pentues à 30° et plus ouvre des perspectives très prometteuses, notamment dans la vigne. D'ores et déjà de nombreux contacts ont été noués. L'épandage constitue également un enjeu considérable, souvent sur des surfaces beaucoup plus grandes hors d'Europe. Dans ce contexte, il est envisagé que le système AgroFly intègre progressivement le savoir-faire de notre filiale Pixiel en matière de vols en escadrille (pour mémoire, la solution NEOPTER de Pixiel met en œuvre plus de 30 drones qui réalisent en groupe une scénographie au Puy du Fou).

En tout état de cause, le développement inéluctable d'une agriculture raisonnée de précision, de plus en plus bio, nécessitera une évolution parallèle des usages en matière d'épandage. Il ne fait aucun doute que cette nouvelle technologie sera très intégrée dans les offres que Delta Drone développe en Afrique, dans le cadre du partenariat avec Bureau Veritas ».

De son côté, Frédéric Hemmeler, Fondateur et CEO d'AgroFly et AgroFly International, précise : « Le rapprochement opéré avec Delta Drone, par le biais de la création d'AgroFly FRANCE, représente une opportunité majeure et un tournant décisif pour nous. En quelques années seulement, notre technologie d'épandage par drone a suscité l'intérêt puis l'adhésion de multiples acteurs de la filière agri-viticole suisse, tant au niveau des organismes publics et scientifiques qu'auprès de groupes industriels privés. La qualité de notre travail a été saluée par plusieurs prix et distinctions qui nous ont assuré une notoriété importante en Suisse. Pour autant, nous avons conscience que le marché adressé est mondial, et que le succès commercial de notre solution passe par l'appui d'un groupe disposant de relais crédibles à l échelle internationale et possédant une parfaite culture de l'usage des drones. En ce sens, Delta Drone est le meilleur partenaire pour nous. Le groupe nous apporte en outre un savoir-faire technologique de premier ordre quant à l'amélioration de nos systèmes électroniques embarqués ».

A propos d'AgroFly International :Nouvellement constituée, AgroFly International est une société de droit suisse qui regroupe le « know how » et toutes les forces vives impliquées dans la conception et le développement de l'outil agricole SpUAV et des solutions associées du projet AgroFly. Elle vise à occuper un rôle majeur de catalyseur des solutions de pulvérisation et de protection des végétaux au moyen de drones, afin de représenter une référence incontournable à l'échelle internationale.

