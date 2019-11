Delta Drone : - Dronification de la sécurité du Palais des Festivals de Cannes, site prestigieux de renommée mondiale

Dronification de la sécurité du Palais des Festivals de Cannes,

Dardilly et Cannes, 25 novembre 2019.

DELTA DRONE et la SEMEC (Société d’Economie Mixte des Evénements Cannois), en charge de la gestion du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, annoncent la signature d’un partenariat visant d’une part à optimiser la sécurité du site, d’autre part à promouvoir l’utilisation en conditions réelles des solutions de sécurité par drone.

Le premier volet de cet accord correspond à la mise à disposition permanente par DELTA DRONE sur le site du PALAIS DES FESTIVALS d’un système de drone de sécurité. Cet équipement sera relié au poste de surveillance, afin que ce dernier puisse disposer des images enregistrées et les utiliser dans le cadre de ses missions. Le système est destiné à compléter le dispositif de sécurité actuel et plusieurs agents de sécurité appartenant au Palais seront formés à son utilisation.

Le second volet concerne la possibilité pour DELTA DRONE d’organiser périodiquement des sessions de démonstration / formation de son système de sécurité par drone dans l’enceinte du PALAIS DES FESTIVALS. C’est donc dans un cadre prestigieux et de renommée mondiale que DELTA DRONE pourra accueillir ses clients potentiels pour présenter en conditions réelles l’efficacité et l’expertise de son système.

Afin de gérer efficacement l’ensemble du dispositif, le Groupe DELTA DRONE s’est doté d’un ancrage cannois, avec l’ouverture d’un bureau en centre-ville, à proximité immédiate de la Croisette. De même, toutes les opérations réalisées seront supervisées par Sébastien Beaujean, Directeur de la Sûreté du Groupe, personnalité cannoise reconnue pour son expertise en matière de sécurité & sûreté, et notamment l’architecte du dispositif de sécurité mis en place en 2018 à Cannes lors de la Red Bull Air Race. En août 2019, il a coordonné, en liaison avec Didier Ferrara, responsable de DELTA DRONE ISS, la surveillance par drone durant les 3 jours des Plages Electroniques de Cannes.

Le PALAIS DES FESTIVALS accueille chaque année plus de 50 événements et salons, dont beaucoup bénéficient d’une audience et d’une renommée mondiale.





A propos de Delta Drone : Le Groupe Delta Drone est un acteur international reconnu du secteur des drones civils à usage professionnel. Il développe une offre de service global, depuis l’acquisition des données jusqu’à leur traitement informatique au moyen d’un système d’information développé spécifiquement et incluant la mise à disposition de pilotes professionnels.

