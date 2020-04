Delta Drone : GEODIS et DELTA DRONE lancent « CountBot », solution innovante d'inventaire en entrepôts

GEODIS et DELTA DRONE lancent « CountBot »,

solution innovante d’inventaire en entrepôts

Dardilly et Levallois-Perret, 16 avril 2020

Solution très innovante, « Countbot » est un système automatique stabilisé grâce à un drone, capable d’effectuer les travaux d’inventaire et de contrôle des stocks. Il permet d’effectuer des inventaires en temps réel, sans intervention humaine autre qu’un opérateur de supervision et sans équipement particulier.

« Countbot » est le résultat de plus de trois ans de R&D et de tests pour concevoir un service d’inventaire fiable et automatisé, ne nécessitant aucun équipement complémentaire fixe à l’intérieur de l’entrepôt, et totalement sécurisé pour la protection des biens et des personnes.

Co-construit par DELTA DRONE, spécialiste des drones civils à usage professionnel et GEODIS, leader mondial du transport et de la logistique, ce nouveau service vient révolutionner l’inventaire en entrepôt : « L’inventaire est une activité chronophage et humainement risquée, qui nécessite l’arrêt des activités ainsi que la location de nacelles. Avec « Countbot », l’inventaire peut désormais être effectué rapidement, de façon automatique et sécurisée » explique Romain Cauvet, Directeur mondial de l’ingénierie Supply Chain de GEODIS.

En termes de performance, les premières missions réalisées en situation réelle, dans un entrepôt de 10 000 m2, permettent d’estimer le temps d’inventaire à moins de 3 heures au lieu d’une à deux journées auparavant.

La solution est composée d’un robot, d’un mât télescopique pouvant atteindre 10 mètres de hauteur et d’un drone qui assure la stabilité et donc la qualité des images collectées. Elle a fait l’objet du dépôt de plusieurs brevets.

16 caméras haute résolution sont positionnées le long du mât. L’ensemble se dirige automatiquement dans les allées, suivant des trajectoires préalablement enregistrées dans la mémoire du robot, grâce à une cartographie initiale complète du site. Durant son déplacement, les caméras photographient les codes-barres des palettes et détectent les éventuelles anomalies. Toutes les données sont ensuite transmises au système de gestion de l’entrepôt (WMS / Warehouse Management System).

Aux plans opérationnel et commercial, les partenaires envisagent de déployer progressivement la solution au service des nombreux entrepôts opérés ou non par GEODIS dans le monde. En Europe, la commercialisation des systèmes bénéficiera de l’appui et du réseau existant de Ott Ventures, nouvel actionnaire de référence de Delta Drone, qui représente près de 5 millions de m2 d’entrepôts et sites industriels répartis dans différents pays, notamment en République Tchèque, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Russie.

A propos de GEODIS : GEODIS est un leader mondial du transport et de la logistique, reconnu pour son engagement à aider ses clients à surmonter leurs contraintes logistiques. Fort de ses cinq métiers (Supply Chain Optimization, Freight Forwarding, Logistique contractuelle, Distribution & Express et Road Transport), de sa présence directe dans 67 pays et d’un réseau mondial à travers plus de 120 pays, GEODIS se classe au premier rang en France, au quatrième rang en Europe et au septième rang mondial de son secteur.

En 2019, GEODIS compte plus de 41 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 8,2 milliards d’euros.

www.geodis.com

A propos de Delta Drone : Le Groupe Delta Drone est un acteur international reconnu du secteur des drones civils à usage professionnel. Il développe une gamme de solutions professionnelles basées sur la technologie des drones ainsi que tous les services associés qui forment une chaine de valeur complète.

L’action Delta Drone est cotée sur le marché Euronext Growth Paris – Code ISIN : FR0011522168

Sont également cotés sur Euronext Growth 33 443 695 BSA Y – Code ISIN : FR 0013400991

www.deltadrone.com

Contacts investisseurs : Contact presse :

Jérôme Gacoin Louise Caetano +33 1 75 77 54 65 +33 1 55 02 15 13 jgacoin@aelium.fr l.caetano@open2europe.com







Sarah Ousahla

+33 1 55 02 15 31

s.ousahla@open2europe.com





Claire Vaas

GEODIS – Direction de la communication

06 99 38 88 34

claire.vaas@geodis.com

Pièce jointe