Delta Drone : - Le groupe ATM et la société DPS font désormais partie du Groupe

Le groupe ATM et la société DPS font désormais partie

du Groupe Delta Drone

Lancement officiel du plan 2020 – 2021, fondé sur 3 objectifs :

Chiffre d’affaires consolidé de 30 M€

Marge d’exploitation positive de 10%

30% du CA réalisé hors de France

Dardilly, 10 juin 2019

Conformément à ce qui avait été annoncé le 25 mars 2019, Delta Drone a finalisé en fin de semaine dernière l’acquisition de 65% du capital de ATM Group SRA, société qui contrôle elle-même trois sociétés opérationnelles spécialisées dans la sécurité privée, l’accueil, et la formation d’agents de sécurité. Simultanément, la société Drone Protect System rejoint également le Groupe, par le biais d’une prise de participation de 40% réalisée par DDrone Invest, filiale d’investissement détenue à 100% par Delta Drone SA.

Ces deux opérations très stratégiques s’inscrivent dans la logique de dronification d’un secteur essentiel, celui de la sécurité des personnes et des biens.

Elles permettent également de compléter l’offre de services de Delta Drone, basée sur des solutions métiers à partir de technologies propriétaires et brevetées, sans utilisation de moyens d’acquisition de données qui font aujourd’hui l’objet de restrictions fortes et croissantes aux Etats-Unis, liées à la protection et la confidentialité indispensables dès lors qu’il s’agit d’informations professionnelles stratégiques.

La signature de ces deux opérations, ainsi que le succès d’ores et déjà avéré du plan 2018-2019, permet au Groupe Delta Drone d’engager une nouvelle étape de son développement, avec le lancement anticipé du plan 2020-2021.

Ce plan, réaliste et raisonnable, vise à atteindre à fin 2021, soit exactement 10 ans après la création de l’entreprise, un chiffre d’affaires consolidé de 30 M€, une marge d’exploitation positive de 10% et une part d’activité hors France égale à 30% du total.

Adossement de la société Drone Protect System - DPS

L’intégration de DPS au sein du Groupe apporte une solution de drone automatique de surveillance, la solution 3S. Ce système, qui a été le premier à recevoir une autorisation de la part de la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC), fait l’objet d’un brevet, en cours d’extension à l’échelle internationale sous la forme d’une demande PCT. La solution 3S est très proche du projet Neosafe développé par la société Pixiel (filiale à 100% de Delta Drone) depuis trois ans, lequel projet a reçu plusieurs prix internationaux.

La convergence des deux solutions 3S et Neosafe permet de travailler à une solution commune, optimisée et fiabilisée, pour laquelle des premières commandes sont d’ores et déjà enregistrées. Les premières livraisons interviendront fin 2019.

Toutefois, il convient de préciser que le calendrier initialement prévu a pris du retard. Ce dernier est imputable aux manœuvres douteuses d’un concurrent français subies non seulement par DPS mais également par PIXIEL : le savoir-faire développé par DPS a fait l’objet d’une tentative de captation probablement frauduleuse, tandis qu’une partie des ingénieurs de PIXIEL a été illicitement débauchée. Outre ces procédés plus que litigieux, le concurrent indélicat s’appuie sur une communication inexacte laissant à penser à tort qu’il dispose d’une position de marché loin de correspondre à la réalité.

Prise de contrôle du Groupe ATM

L’intégration du groupe ATM au sein de Delta Drone est réalisée au niveau de la filiale Aer’Ness (dont Mare Nostrum est le deuxième actionnaire), de manière à optimiser les synergies entre les deux entités. Celles-ci disposent en effet toutes deux de filiales opérationnelles dont les activités sont similaires ou complémentaires : sécurité privée, accueil et formation.

Les deux sociétés de sécurité privée, ATM Group Sécurité et Aer’Ness Security, constituent ensemble le leader du secteur en région dauphinoise, avec en outre une forte implantation en région PACA. Leur portefeuille de clients est composé majoritairement de sociétés industrielles et d’administrations, dont beaucoup se déclarent d’ores et déjà intéressées par le processus de dronification progressif mis en place.

Les deux sociétés d’accueil, ATM Group Accueil et Aer’Ness Event sont très complémentaires : la première est spécialisée dans la mise à disposition de services permanents, alors que la seconde est plutôt orientée dans l’événementiel.

Concernant les deux sociétés de formation, AMF d’une part et Aer’Ness Training d’autre part, ces dernières ont vocation à enrichir l’offre du Campus Ergasia, créé en début d’année en étroite collaboration avec le Groupe Mare Nostrum. AMF, qui dispose de tous les agréments pour la formation des agents de sécurité, constituera la colonne vertébrale de la filière « sécurité ». Aer’Ness Training de son côté occupera une position trans-filières au niveau de la formation des opérateurs et télépilotes de systèmes de drones.

Deux opérations à fort potentiel et des synergies multiples

Les deux opérations constituent une étape importante dans la construction du Groupe Delta Drone. Elles s’inscrivent parfaitement dans la stratégie de dronification de secteurs ciblés, plus particulièrement au sein d’un secteur d’activité où la demande est très forte, en France et à l’étranger. Face à cette situation, il n’existe pas à ce jour, au delà d’annonces de presse, d’acteurs crédibles dans le domaine de la sécurité par drone, ce qui représente une opportunité majeure pour Delta Drone d’occuper une position de premier plan.

Enfin, additionnées à la croissance organique qui reste soutenue, elles permettent d’envisager pour 2019 un chiffre d’affaires cumulé d’environ 20 M€ (hors impact des retraitements de consolidation liés aux modifications de périmètre et aux dates d’entrée dans le groupe des prises de participation de la période).

Lancement du Plan 2020 - 2021

Quelques mois avant son échéance, le plan 2018 – 2019 est d’ores et déjà un succès. Les trois objectifs majeurs sur lesquels il reposait ont et seront en effet atteints :

La dynamique de croissance de l’activité est une réalité, avec un chiffre d’affaires en forte progression : la barre symbolique des 10 M€ a été franchie pour la première fois en 2018. Avec l’ambition pour 2019 d’enregistrer un chiffre d’affaires cumulé d’environ 20 M€ (hors impact des retraitements de consolidation liés aux modifications de périmètre et aux dates d’entrée dans le groupe des prises de participation de la période), force sera de constater une multiplication du chiffre d’affaires par 15 entre 2016 et 2019. Il faut souligner que ce rythme de croissance intègre une croissance soutenue au niveau organique.

Les décisions prises par la Direction ont induit une réduction des charges de fonctionnement très significative. Cela se traduit par une consommation de trésorerie mensuelle en forte baisse (hors BFR et investissements). Les efforts entrepris en 2018 et poursuivis en 2019, doivent contribuer à confirmer l’amélioration des ratios de gestion du groupe.

En matière de financement et de structure financière, le Groupe a clos le dernier contrat OCABSA, mettant ainsi un terme à une voie de financement, certes nécessaire, mais très dilutive pour les actionnaires. Parallèlement, Delta Drone a attribué des BSA gratuits à l’ensemble de ses actionnaires, dont les conditions d’exercice pourraient se révéler très attractives eu égard aux perspectives affichées de développement. En tout état de cause, ces BSA représentent un potentiel de ressources supplémentaires pour l’entreprise et une opportunité d’investissement pour celles et ceux qui souhaitent participer à sa croissance.

Dans ce contexte, et compte tenu des récentes opérations de croissance externe, Delta Drone lance en ce début de mois de juin 2019 le Plan 2020 - 2021, dont les trois objectifs majeurs au terme du Plan sont :

un chiffre d’affaires consolidé de 30 M€,

une marge d’exploitation positive de 10%,

une part d’activités hors France de 30%.

Le Groupe Delta Drone est un acteur international reconnu du secteur des drones civils à usage professionnel. Il développe une offre de service global, depuis l'acquisition des données jusqu'à leur traitement informatique au moyen d'un système d'information développé spécifiquement et incluant la mise à disposition de pilotes professionnels.

