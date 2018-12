Delta Drone : MTSI installe un 50ème système de mesure de hauteur de neige Leica iCON Alpine

MTSI (filiale de Delta Drone) vient de fêter, en début de saison hivernale 2018/19, le 50e montage d'un système de mesure de hauteur de neige Leica iCON Alpine à la station de La Plagne (Savoie).

Le partenariat signé il y a environ un an (cf. communiqué de presse du 18 septembre 2017) tient donc toutes ses promesses et permet à MTSI d'envisager une croissance satisfaisante de son activité pour l'exercice 2018, supérieure à + 40% (CA de 786 K€ en 2017).

Pour mémoire, dans le cadre de ce partenariat, MTSI est chargé de créer et de mettre à jour les Modèles Numériques de Terrain 3D, réalisés à base de données LiDAR (voire de relevés photogrammétriques par drones en complément). Ces données sont ensuite intégrées dans le système Leica iCON Alpine embarqué sur dameuses de neige, permettant ainsi une gestion optimisée de l'enneigement des pistes de ski. MTSI est également chargé de la vente, l'installation et la maintenance des systèmes embarqués sur dameuses.

Les domaines skiables ont pris conscience des enjeux climatiques et de ses impacts directs pour leurs activités, qui font que la neige, et plus particulièrement la neige de culture, devient une matière première précieuse.

Leur gestion évolue et doit désormais tendre vers des approches plus qualitatives : qualité et sécurité des pistes, d'une part, grâce à un enneigement finement géré, réduction de la consommation énergétique (fuel pour les dameuses, électricité et eau pour la production de neige de culture) d'autre part.

Connaître et adapter la hauteur de neige en temps réel et en tous lieux sur le domaine skiable permet d'optimiser la production et le stockage de la neige de manière ciblée et raisonnée.

MTSI est totalement engagé dans cette démarche d'accompagnement des stations de ski pour faire face à cette révolution du management du manteau neigeux. En tant que distributeur officiel Leica iCON Alpine, MTSI, installe les équipements, puis forme et supporte les équipes techniques des stations tout au long de la saison.

Il faut souligner que ce processus permet de répondre à certains indicateurs du cahier des charges du label Flocon Vert, concernant les économies d'énergie, l'optimisation des consommations d'eau pour la production de neige de culture, afin de s'adapter aux impacts du dérèglement climatique.

Le Flocon Vert, est un label officiel garantissant l'engagement durable des destinations touristiques de montagne (http://www.flocon-vert.org/).

Le développement de MTSI s'inscrit parfaitement dans la stratégie du groupe Delta Drone, qui se positionne en tant qu'intégrateur de systèmes et prestataire de services, associant pertinence du système utilisé et savoir-faire de spécialistes.

Cette stratégie permet de bâtir une offre de « solutions métiers » adaptée aux besoins des clients. Les prestations réalisées sont opérées :

au moyen d'une flotte de drones « multi-usages », voilure fixe et voilure tournante. La valeur ajoutée réside dans la chaîne de valeur articulée autour du système IT Delta Drone Cloud Information System qui assure la gestion réglementaire, la traçabilité, la sécurité, la livraison et l'archivage des résultats des missions. C'est le cas dans les secteurs mines, carrières, inspection d'antennes de télécommunications, agriculture, etc.

grâce à une gamme de systèmes de drones spécifiques : Neopter pour l'événementiel, Geodrones pour l'inventaire en entrepôt, Agrofly pour l'épandage par drone, Neosafe et Orion pour la sécurité, Donecle pour l'inspection aéronautique.

en utilisant d'autres moyens d'acquisitions aériens (hélicoptère, avion, ULM, satellites) et terrestres (Helley-Smith pour l'hydrologie).

Dans tous les cas, cette démarche correspond à des applications dont la « dronification » est inéluctable et donc le potentiel de développement international est identifié.

A fin 2018, Delta Drone dispose d'une offre professionnelle diversifiée et sans équivalent sur le marché :

Toutes ces solutions métiers, dont certaines sont encore en cours de développement (Neosafe, Geodrones), s'appuient sur une clientèle de premier plan et/ou des partenariats solides (Leica Geosystems, Puy du Fou, Geodis, Delta Air Lines, Air France, EDF, etc.).

