Delta Drone : - Projet de développement stratégique majeur en Australie et en Israël

Projet de développement stratégique majeur

en Australie et en Israël

Dardilly, 12 mars 2020

DELTA DRONE et la société australienne PARAZERO Ltd, société cotée à la bourse de Sydney, annoncent la signature ce jour d’une lettre d’intention (LOI) visant à aboutir à un accord stratégique majeur comportant plusieurs volets capitalistique, commercial et industriel.

L’intérêt stratégique de l’opération

L’activité principale de DELTA DRONE SOUTH AFRICA est d’offrir, sous la marque ROCKETMINE, des solutions professionnelles et des services associés pour le secteur minier en Afrique (Afrique du Sud, Ghana, Namibie, Côte d’Ivoire, etc.). La clientèle est constituée de grands groupes multinationaux (Glencore, Anglo-American, Exxaro, South 32, Newmont, etc.) largement implantés en Afrique et en Australie, plusieurs d’entre eux étant australo / sud-africains.

La qualité des services fournis a permis à la marque ROCKETMINE d’obtenir récemment le prix « Excellence in Technology Award at Mining Indaba 2020 ».

En 2019, DELTA DRONE SOUTH AFRICA a réalisé un chiffre d’affaires consolidé d’environ 2,5 MUS$ et dégagé une marge opérationnelle positive, supérieure à 10%.

Le rapprochement avec PARAZERO Ltd permettrait d’établir une première base d’implantation pour initier, dans un premier temps, l’expansion des solutions et services mines en Australie, pays minier majeur au niveau mondial. Dans un second temps, l’opération permettra de commercialiser les autres solutions du Groupe, notamment la solution ISS SPOTTER dans le domaine de la sécurité.

De son côté, PARAZERO IL est une société spécialisée dans la conception et la commercialisation d’une gamme complète de systèmes de sécurité pour drones, qui sont les premiers systèmes à être homologués aux Etats-Unis par la FAA et dont le chiffre d’affaires devrait s’élever à environ 1,5 MUS$ cette année. Au-delà, PARAZERO IL est avant tout une société de haute technologie israélienne, au cœur de l’innovation aéronautique et électronique mondiale.

L’entrée de PARAZERO IL dans le Groupe permettrait de renforcer considérablement les équipes de R&D, qui seront désormais réparties entre PIXIEL à Nantes et PARAZERO IL à Tel Aviv. Tous les drones intégrés dans les solutions mises au point par le Groupe pourront également progressivement intégrer les systèmes de sécurité PARAZERO.

Les deux entités PARAZERO sont dirigées par Eden ATTIAS, devenu entrepreneur après une carrière militaire au sein des forces aériennes israéliennes. Eden a terminé sa carrière militaire avec le grade de Brigadier Général. Avant d’occuper la fonction de Chairman & CEO de PARAZERO, il a été durant 3 ans diplomate pour le compte de l’Etat d’Israël au Canada, plus spécialement chargé des relations avec l’industrie aéronautique civile et militaire.

Le schéma de l’opération envisagée

DELTA DRONE a d’ores et déjà souscrit à une émission d’Obligations Convertibles (OC) effectuée par PARAZERO Ltd à auteur d’environ 160 KUS$.

DELTA DRONE cèderait 100% du capital de sa filiale sud-africaine DELTA DRONE SOUTH AFRICA à la société australienne PARAZERO Ltd, cotée sur le marché ASX de la bourse de Sydney.

Cette cession serait payée en actions nouvelles PARAZERO Ltd. Ces actions nouvelles, ainsi que la conversion des OC, permettraient à DELTA DRONE de devenir le premier actionnaire du nouvel ensemble. DELTA DRONE SOUTH AFRICA est elle-même la société holding détenant trois sociétés opérationnelles : deux sociétés sud-africaines, ROCKETMINE (Pty) Ltd et DSL AFRICA, une société ghanéenne ROCKETMINE GHANA. PARAZERO Ltd est l’actionnaire à 100% de la société israélienne PARAZERO IL, basée à Tel Aviv.

La nouvelle entité resterait cotée à la Bourse de Sydney et lancerait une augmentation de capital d’environ 5 à 6 M AU$ (soit 3 à 4 MUS$), qui serait principalement réalisée auprès d’investisseurs australiens.

Eden ATTIAS, actuel Chairman & CEO de PARAZERO Ltd, conserverait son poste, tout en rejoignant en parallèle le Comité de Direction (CoDir) de DELTA DRONE,

A ses côtés, Chris CLARK, actuel General Manager de DELTA DRONE SOUTH AFRICA, serait nommé également Managing Director de PARAZERO Ltd,

La filiale PARAZERO Israël continuerait de développer ses activités actuelles, et deviendrait en outre le second centre de R&D du Groupe DELTA DRONE, renforçant ainsi l’actuel centre de R&D PIXIEL basé à Nantes.

