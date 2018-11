Delta Drone South Africa accélère son développement

et devient un acteur majeur de la numérisation

des mines en Afrique

Johannesbourg, 20 novembre 2018.

Filiale de Delta Drone basée à Johannesbourg, Delta Drone South Africa est la holding de tête de plusieurs filiales qui opèrent sous la marque Rocketmine dans le secteur des mines. Son exercice 2018 s'achève sous les meilleurs auspices, avec l'extension de contrats majeurs ainsi qu'avec le démarrage d'un nouveau business, celui de la numérisation du secteur minier.

La filiale Rocketmine PTY Ltd (Afrique du Sud) vient en effet de signer un contrat d'un nouveau type avec le groupe minier Exxaro, qui consiste à fournir des modélisations 3D de tout le site de la mine de Belfast (Afrique du Sud), de ses infrastructures et de ses bâtiments. Ces modélisations, produites régulièrement au fil de l'évolution du site, seront notamment utilisables sous forme de « réalité virtuelle augmentée ». Grâce à cette nouvelle technologie, les équipes présentes sur le site pourront, équipées de casques de visualisation, cheminer en toute sécurité car de manière virtuelle dans tous les endroits de la mine, y compris dans les zones les plus inaccessibles ou dangereuses. Bien évidemment, cette application sera insérée dans les programmes de formation et de prévention des risques.

Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un vaste plan de 3,3 milliards de Rand (environ 220 M€) récemment lancé par Exxaro Resources Group visant à numériser la gestion des sites miniers : la création de répliques numériques virtuelles des sites ouvre de nombreuses possibilités afin d'optimiser la gestion des mines et d'améliorer la sécurité.

Au Ghana, la filiale Rocketmine Ghana poursuit son développement rapide, avec la signature d'un contrat de 5 ans portant sur des prestations de suivi par drones des relevés et mesures topographiques dans la mine de Newmont Akyem. Ce contrat est le prolongement d'un premier contrat de 12 mois initialement signé, qui a permis de convaincre les responsables du site de la qualité des prestations fournies.

Il démontre également la capacité du Groupe à désormais s'engager sur des contrats pluriannuels de taille significative.

Hors du secteur minier, Delta Drone South Africa a signé deux premiers contrats de prestations de services par drone dans le domaine de l'agriculture auprès de groupes semenciers de dimension mondiale. Ces contrats bénéficient de l'expérience combinée de Rocketmine au niveau de l'opérabilité des missions et de l'expertise sectorielle du Groupe acquise en Europe.

L'exercice 2018 devrait s'achever pour Delta Drone South Africa avec un quasi-doublement du chiffre d'affaires à environ 1,8 M€, malgré un effet de change défavorable, et un résultat proche de l'équilibre. Il conforte la position incontestable de leader de la marque Rocketmine en Afrique sur le segment des opérateurs de drones professionnels. A date, le carnet de commandes s'établit à 24,2 MZAR (environ 1,5 M€), étant entendu que plusieurs contrats majeurs en cours arrivent à échéance dans le courant de l'année prochaine, avec pour la plupart un espoir raisonnable de renouvellement voire d'extension.

