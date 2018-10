Delta Drone : campus de formation avec Mare Nostrum

08/10/2018 | 10:13

Delta Drone et Mare Nostrum font part du franchissement d'une nouvelle étape dans leur partenariat de près de deux ans au sein du pôle Aer'Ness, en créant un campus de formation dédié aux métiers 'dronisables'.



Ce nouvel outil de formation, le premier existant à ce jour, associera les savoir-faire de Mare Nostrum en matière de formation professionnelle (entités Platinum CQFT, Contact D Pro, Focs Consult) et de Delta Drone en matière de formation de télépilotes de drones.



Le projet résulte de la forte progression des demandes en matière d'utilisation des drones pour des usages professionnels. Des filières seront progressivement mises en place pour adresser autant de secteurs comme la sécurité, l'agriculture ou le spectacle.



