Delta Drone : mission dans le cadre du Bol d'Or

17/09/2018 | 11:25

Delta Drone annonce que sa division ISS (Intelligent Security Systems) a réalisé une mission dans le cadre du Bol d'Or, compétition motocycliste d'endurance réunissant plus de 70.000 spectateurs et plusieurs millions de téléspectateurs pendant trois jours.



La solution reposait sur la mise en place, en périodes d'affluence, du système de drone filaire d'Elistair et d'une liaison vidéo permanente avec le PC organisation, pour faciliter la gestion en temps réel des flux véhicules et humains à l'intérieur du circuit.



La gestion de la mission a été placée sous la responsabilité de Didier Ferrara, ex-GIGN responsable du département ISS. Plus ancienne course de 24 heures au monde, le Bol d'Or se déroule depuis 2015 sur le circuit Paul Ricard du Castellet dans le Var.



