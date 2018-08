Delta Drone : plusieurs contrats en Afrique pour Rocketmine

20/08/2018 | 18:09

Delta Drone annonce ce lundi que sa filiale Rocketmine a signé ou renouvelé plusieurs contrats 'avec des groupes mondiaux de premier plan' en Afrique, lui permettant de 'consolider fortement sa position de leader de solutions par drone dans le secteur minier sur le continent'.



Ainsi, Delta Drone annonce la reconduction et l'extension du contrat avec Exxaro Resources Group, concernant son site de Grootegeluk, en Afrique du sud, sa plus vaste mine à ciel ouvert du groupe. 'Elle doit faire face à des contraintes hostiles particulières qui sont autant de dangers pour l'Homme. Grâce aux drones, ces difficultés sont levées et la sécurité des personnels est assurée', explique Delta Drone.



Un contrat avec le groupe Rio Tinto en Namibie, concernant un site de production d'uranium, a également été signé. Un autre avec Newcrest Mining a par ailleurs été conclu en Côte d'Ivoire. Enfin, Delta Drone signale l'extension du contrat avec Newmont Akyen au Ghana.



L'ensemble de ces contrats signés représente, pour les trois années à venir, un chiffre d'affaires de l'ordre de 1 million d'euros, précise le groupe.





