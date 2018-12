Delta Drone : projet d'offre avec Saint Georges Management

06/12/2018 | 12:10

Delta Drone ISS annonce avoir décidé de créer avec Saint Georges Management une offre commune qui combine sécurité privée et sécurité publique d'une part, moyens traditionnels et nouvelles technologies (drones de surveillance) d'autre part.



Cette offre dans le domaine de la sécurité est spécifiquement adaptée aux grands événements, notamment sportifs, qui drainent une foule très importante et concentrent de nombreuses personnalités, nécessitant des moyens de sécurité aguerris et parfaitement coordonnés.



'A cet égard, le Forum de la Paix, qui réunissait à Paris plus de 70 chefs d'Etat et de gouvernement, a constitué un 'laboratoire' pour valider la pertinence de la démarche', souligne le fournisseur de drones civils à usage professionnel.



