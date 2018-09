Delta Drone : s'associe pour créer AgroFly France

24/09/2018 | 10:29

Delta Drone et AgroFly International annoncent ce jour avoir décidé de s'associer afin de créer AgroFly France.



Cette société de droit français sera chargée de distribuer, au niveau international, le système d'épandage par drone qu'a mis au point AgroFly.



'La création d'AgroFly France s'inscrit parfaitement dans notre stratégie visant à disposer de solutions professionnelles adaptées à des secteurs adressés par le groupe : le système AgroFly pour l'agriculture vient ainsi compléter la gamme jusqu'alors composée du système ORION pour la sécurité (conçu par la société Elistair) et du système NEOPTER pour l'événementiel et les parcs d'attraction (conçu par la société Pixiel)', explique Christian Viguié, PDG de Delta Drone.





