A suivre aujourd'hui

Delta Plus Group a annoncé être entré en pourparlers exclusifs avec les actionnaires de la société Gamesystem, en vue de prendre une participation majoritaire au capital de cette société, basée en France, en Espagne et en Italie, dans le but d'accélérer son développement sur le segment de la sécurisation des infrastructures contre les chutes de hauteur. Gamesystem a réalisé lors de son dernier exercice, clos le 31 décembre 2018, un chiffre d'affaires de 11,5 millions d'euros.Fondée en 1979 dans la région de Grenoble, Gamesystem est spécialiste de la sécurité de travail en hauteur et de la prévention contre les chutes.La société propose des solutions standards et sur-mesure tant dans le domaine de la protection collective (garde-corps, échelle à crinoline, plateforme, …) que dans celui de la protection individuelle (longe, enrouleur, harnais).Tout comme Vertic, Gamesystem intègre aujourd'hui dans son offre l'ingénierie (bureau d'étude), la fabrication et l'installation des solutions, ainsi que le contrôle, la maintenance et la formation des utilisateurs.