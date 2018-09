Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Suite à la publication des résultats semestriels de Delta Plus, GreenSome relève son objectif de cours de 53,9 à 55,3 euros et reste à l'Achat. Le broker souligne la "force structurelle de Delta Plus", estimant que le groupe est dans la mesure d'absorber les à-coups de monnaie ou trous d'air de certaines zones géographiques.