GreenSome maintient sa recommandation Achat sur Delta Plus, et relève son objectif de cours de 58,2 à 59 euros. Le spécialiste des équipements de Protection Individuelle (E.P.I.) a acquis 51% des actions de la société Vertic Nederland BV, basée aux Pays-Bas. Selon le broker, Delta Plus qui poursuit sa stratégie de consolidation, "sécurise encore un peu plus ses bases".