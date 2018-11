DELTA PLUS : LCM reste à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LCM reste à l’Achat sur Delta Plus, et abaisse son objectif de cours de 55,1 à 54,1 euros. Le spécialiste des équipements de Protection Individuelle (E.P.I.) a acquis 51% des actions de la société Vertic Nederland BV, basée aux Pays-Bas. Selon le bureau d’analyses, cette opération permet au groupe d’asseoir le contrôle de sa distribution sur la zone, et d’envisager un plus fort développement dans les marchés d’Europe du Nord. LCM ajoute que la contribution au chiffre d’affaires du groupe sera marginale dans un premier temps.Le broker a ajusté ses prévisions suite à cette acquisition , et un "scénario légèrement plus prudent sur la croissance de la marge brute indépendamment de cette opération". Ainsi celui-ci prévoit un ROC 2019 à 36 millions d'euros, contre 38,9 millions auparavant.