DELTA PLUS : résultats semestriels solides

Le groupe Delta Plus, qui propose une gamme complète d’équipements de protection individuelle, affiche un résultat net en hausse de 15,7% à 9,2 millions d’euros au premier semestre 2018. Le résultat opérationnel courant est en hausse de 9% à 14,7 millions d’euros, faisant ressortir à une marge opérationnelle courante de 12,7% du chiffre d’affaires contre 12,4% l’an dernier. L’Ebitda s’établit à 11,8 contre 11,2 millions au 30 juin 2017. Enfin, le chiffre d’affaires est de 115,6 millions, en hausse de 6,6%.Les résultats du premier semestre 2018 confortent Delta Plus dans son objectif d'enregistrer en fin d'année un nouvel exercice de croissance organique de chiffre d'affaires. Elle a atteint 12,7% au premier semestre.En parallèle, le groupe maintient ses efforts de maîtrise des coûts, finalise le processus d'intégration des dernières acquisitions, et anticipe pour 2018 une légère croissance de son résultat opérationnel courant.