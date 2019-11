Delta Plus : Chiffre d'affaires de 64,1M EUR au 3eme trimestre 2019 +12,2%, Croissance cumulée de +9,2% sur les neuf premiers mois de l'année

Chiffre d'affaires de 64,1M EUR au 3eme trimestre 2019 +12,2%, Croissance cumulée de +9,2% sur les neuf premiers mois de l'année

Les ventes de Delta Plus Group, acteur majeur sur le marché des Equipements de Protection Individuelle (E.P.I.), se sont élevées à 64,1 millions d'Euros au troisième trimestre 2019, en hausse de +12,2% (+3,0% à périmètre et taux de change constants) par rapport au troisième trimestre de 2018.

La croissance dynamique enregistrée sur les premiers mois de l'année 2019 s'est donc poursuivie au troisième trimestre, et ce sur l'ensemble des zones géographiques couvertes par le Groupe.

En Europe, l'augmentation du chiffre d'affaires s'élève à 11,3% au troisième trimestre, portée par un effet de périmètre positif de +2,8M€ (+10,4%) et par une croissance organique de +1,1%.

Hors Europe, la tendance positive du premier semestre s'est également confirmée, avec une croissance de +13,0% en Euros au troisième trimestre (+4,7% à taux de change constants), sous l'impulsion notamment de la Chine.

Sur les neuf premiers mois de l'année, Delta Plus Group affiche un chiffre d'affaires consolidé en hausse de +9,2% en Euros, à 186,8 millions d'Euros. A périmètre et taux de change constants, la croissance s'élève à +4,3%.

Chiffre d'affaires consolidé

En millions d'Euros 2019 2018

(1) Evolution

2019/2018 Evolution

Périmètre et taux de change constants (*) Chiffre d'affaires Groupe - 9 mois 186,8 171,1 +9,2% +4,3% 1er trimestre 59,4 54,4 +9,3% +6,6% 2ème trimestre 63,3 59,6 +6,2% +3,3% 3ème trimestre 64,1 57,1 +12,2% +3,0% Chiffre d'affaires Europe - 9 mois 87,3 82,4 +6,0% +1,5% 1er trimestre 29,2 28,3 +3,1% +2,0% 2ème trimestre 28,4 27,4 +3,8% +1,3% 3ème trimestre 29,7 26,7 +11,3% +1,1% Chiffre d'affaires Hors Europe - 9 mois 99,5 88,7 +12,1% +6,8% 1er trimestre 30,2 26,1 +15,9% +11,6% 2ème trimestre 34,9 32,2 +8,3% +5,0% 3ème trimestre 34,4 30,4 +13,0% +4,7%

(1) Retraité du chiffre d'affaires de la société Sibol (Espagne) sur les neuf premiers mois de 2018 (2,2M€)

Reclassement en « activité destinée à la vente » dans les comptes clos le 31 décembre 2018 selon IFRS 5

(2) Sur les neuf premiers mois de 2019, l'effet périmètre s'élève à +5,4% (+9,3M€) et l'effet de change s'élève à -0,5% (-0,8M€)

Les effets de périmètre, positifs, liés à l'intégration des sociétés acquises en fin d'année 2018 (Degil Safety et Ontario Glove au Canada, Vertic Nederland aux Pays-Bas) et en 2019 (ODCO en France) représentent un impact total de +9,3M€ sur le chiffre d'affaires des neuf premiers mois de 2019 (+5,4%).

Les effets de change restent quant à eux négatifs, mais sont moins significatifs que l'an dernier : (0,8)M€ sur les neuf premiers mois de l'année, soit un impact de -0,5% sur la variation du chiffre d'affaires.

Le chiffre d'affaires réalisé à fin Septembre 2019 conforte Delta Plus Group dans son objectif d'enregistrer en 2019 une nouvelle année de croissance organique positive de son chiffre d'affaires.

Il est à noter que le Groupe avait connu en 2018 une forte croissance de son chiffre d'affaires au deuxième et au troisième trimestre (respectivement +9,7% et +8,3%) tandis que le premier et le quatrième trimestre avaient été moins dynamiques (+0,6% et +1,1%). En 2019, le différentiel de croissance de 3 points entre le premier trimestre et les deux trimestres suivants s'explique principalement par cet effet de base défavorable au deuxième et au troisième trimestre.

Europe : un exercice 2019 bien orienté

L'activité du Groupe en Europe est restée orientée positivement au cours des neuf premiers mois de l'année 2019.

Le chiffre d'affaires s'élève à 87,3M€, en croissance de +6,0% par rapport à 2018, favorisé par l'intégration de Vertic Nederland (+1,8M€) et d'Odco en France à compter du 1er juillet 2019 (+2,1M€).

La croissance organique, retraitée des effets de périmètre et de change, s'élève à +1,5% sur les neuf premiers mois de l'année, grâce notamment à la poursuite du dynamisme des ventes au Benelux et au UK.

Hors Europe : une croissance organique qui reste dynamique

Sur les marchés Hors Europe, la dynamique est restée très positive sur les neuf premiers mois de l'année 2019, avec une croissance organique du chiffre d'affaires de +6,8% par rapport à 2018.

Comme l'an dernier, la Chine reste un moteur de cette croissance, et tous les autres pays d'Asie (Philippines, CEI) enregistrent également une forte croissance de leurs ventes.

L'activité au Moyen-Orient, pénalisée l'an dernier, en un léger rebond cette année, contribue également à la croissance du chiffre d'affaires.

Enfin, si la situation est plus contrastée en Amérique du Sud, il est à noter que le Groupe y réalise des performances très satisfaisantes, notamment au Brésil et au Pérou.

Le Groupe bénéficie également Hors Europe de l'intégration du chiffre d'affaires réalisé au Canada par Degil Safety et Ontario Glove, sociétés acquises en Novembre 2018 (5,3M€ sur les neuf premiers mois de l'année 2019).

Les fluctuations de l'Euro par rapport au Dollar (USA) et à la plupart des devises des pays émergents ont été beaucoup moins marquées au cours des derniers mois qu'elles ne l'avaient été en 2018.

Ces fluctuations ont provoqué un effet de change défavorable de (0,8)M€ sur le chiffre d'affaires consolidé des neuf premiers mois de 2019, en raison principalement de l'affaiblissement du Peso argentin par rapport à l'Euro.

Exprimée en Euros, la croissance du chiffre d'affaires réalisé Hors Europe est de +12,1% à fin septembre 2019.

Perspectives 2019

Poursuivre de la croissance organique du chiffre d'affaires en 2019

Confirmer le niveau de rentabilité opérationnelle record atteint en 2018

Pérenniser la solidité de la structure financière du Groupe

Accélérer le développement par le biais d'opérations de croissance externe ciblées

Confiant à l'issue de ces neuf premiers mois, Delta Plus Group affiche comme objectif d'enregistrer cette année encore une nouvelle croissance organique de son chiffre d'affaires, dans un marché porteur. Le Groupe reste toutefois vigilant dans un contexte géopolitique, macroéconomique et monétaire incertain.

L'ambition du Groupe est également de confirmer cette année le niveau de rentabilité opérationnelle record atteint en 2018.

Enfin, Delta Plus Group, qui s'est renforcé récemment grâce à de nouvelles acquisitions, capitalise aujourd'hui sur une présence historique dans de nombreux pays.

Le Groupe confirme sa volonté de poursuivre sa stratégie de renforcement de sa couverture géographique dans des zones à fort potentiel.

Il envisage également de continuer à investir dans des métiers à forte valeur ajoutée, à l'image de l'acquisition de la société Odco, finalisée il y a quelques semaines.

La solidité de sa structure financière, réaffirmée comme un objectif majeur en 2019, doit permettre au Groupe de confirmer ce modèle de croissance rentable, démontré au cours des dernières années.

