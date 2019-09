Delta Plus Group : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté par Delta Plus Group avec Louis Capital Markets

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société DELTA PLUS GROUP, confié à LOUIS CAPITAL MARKETS, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30 juin 2019 :

5 677 titres DLTA

231 979 euros en espèces

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel du contrat, au 31 décembre 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

8 433 titres DLTA

130,913 euros en espèces



Prochaine publication : Résultats semestriels 2019

Lundi 9 septembre 2019, après bourse



A propos de DELTA PLUS

Delta Plus Group conçoit, normalise, fabrique ou fait fabriquer et distribue une gamme complète d'Equipements de Protection Individuelle (EPI). Delta Plus Group est cotée sur le compartiment B de NYSE-EURONEXT (ISIN : FR0013283108 - Mnémo :DLTA)

Plus d'informations : www.deltaplusgroup.com

CONTACT

Jérôme BENOIT

Président Directeur Général

e-mail : relation.investisseur@deltaplus.eu

Tel : 04.90.74.20.33 Arnaud DANEL

Directeur Administratif & Financier

