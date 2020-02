Chiffre d'affaires de 263,3M€ pour Delta Plus Group en 2019

Croissance de +9,5% par rapport à 2018

Delta Plus Group, acteur majeur sur le marché des Equipements de Protection Individuelle (E.P.I.), enregistre en 2019 un chiffre d'affaires consolidé record de 263,3 millions d'Euros, en progression de +9,5% par rapport à 2018. La croissance du chiffre d'affaires à périmètre et taux de change constant s'élève à +4,8%.

Le Groupe, qui confirme la dynamique de son modèle, affiche une dixième année consécutive de croissance.

Le niveau de croissance enregistré sur le premier semestre de l'année 2019 s'est donc poursuivie sur les six derniers mois de l'année, et ce sur l'ensemble des zones géographiques couvertes par le Groupe.

L'année 2019 aura été marquée pour Delta Plus Group par une croissance solide sur la plupart des marchés Européens (+2,7%), par un dynamisme soutenu de son activité Hors Europe (progression organique du chiffre d'affaires de +6,7% dans cette zone), par deux acquisitions réalisées en fin d'année 2018 au Canada et aux Pays-Bas qui ont impacté le chiffre d'affaires sur une année complète en 2019, et par l'acquisition de la société Odco en milieu d'année 2019.

Chiffre d'affaires consolidé

En millions d'Euros 2019 2018 Evolution

2019/2018 Evolution

Périmètre et taux de change constants (1) Chiffre d'affaires Groupe 263,3 240,5 +9,5% +4,8% 1er trimestre 59,4 54,4 +9,3% +6,6% 2ème trimestre 63,3 59,6 +6,2% +3,3% 3ème trimestre 64,1 57,1 +12,2% +3,0% 4ème trimestre 76,5 69,4 +10,2% +6,0% Chiffre d'affaires Europe 125,6 116,3 +8,0% +2,7% 1er trimestre 29,2 28,3 +3,1% +2,0% 2ème trimestre 28,4 27,4 +3,8% +1,3% 3ème trimestre 29,7 26,7 +11,3% +1,1% 4ème trimestre 38,2 33,9 +12,8% +5,7% Chiffre d'affaires Hors Europe 137,8 124,2 +10,9% +6,7% 1er trimestre 30,2 26,1 +15,9% +11,6% 2ème trimestre 34,9 32,2 +8,3% +5,0% 3ème trimestre 34,4 30,4 +13,0% +4,7% 4ème trimestre 38,3 35,5 +7,8% +6,2%

En 2019, l'effet périmètre s'élève à +5,1% (+12,2M€) et l'effet de change s'élève à -0,4% (-0,8M€)

Europe : une année 2019 bien orientée

L'activité du Groupe en Europe est restée orientée positivement tout au long de l'exercice 2019.

La croissance, à périmètre et taux de change constants, s'élève à 2,7%, grâce notamment aux très bonnes performances réalisées au Benelux – fruit des efforts de développement commercial réalisés aux Pays-Bas - et au Royaume-Uni, où le Groupe a gagné des parts de marché.

L'activité en France a également été bien orientée en 2019, tandis que la croissance est restée plus modérée dans le sud et dans l'est de l'Europe.

Le Groupe bénéficie par ailleurs en Europe d'un effet de périmètre positif de 6,3M€, en raison de l'intégration des sociétés Vertic Nederland et Odco. En Euros, la croissance du chiffre d'affaires en Europe s'élève à 8,0% en 2019.

Hors Europe : une croissance organique qui reste dynamique sous l'impulsion de l'Asie et de l'Amérique du Sud

Sur les marchés Hors Europe, la dynamique du premier semestre s'est également confirmée sur la fin de l'année, avec une croissance à périmètre et taux de change constants de +6,2% au quatrième trimestre (+7,8% en Euros).

Sur l'ensemble de l'année 2019, le Groupe réalise une très bonne performance, en enregistrant une croissance à périmètre et taux de change constants de +6,7% (+10,9% en Euros).

La Chine, premier pays contributeur au chiffre d'affaires consolidé, reste un moteur principal de cette croissance. Le Groupe affiche également une croissance significative de ses ventes sur l'ensemble des autres marchés émergents d'Asie (Philippines, Russie), ainsi qu'en Amérique du Sud (Brésil, Pérou, Colombie).

Le Groupe bénéficie également Hors Europe de l'intégration du chiffre d'affaires réalisé au Canada par Degil Safety et Ontario Glove, sociétés acquises en Novembre 2018 (effet périmètre positif de 5,8M€ sur les dix premiers mois de l'année 2019).

Les fluctuations de l'Euro par rapport au Dollar (USA) et à la plupart des devises des pays émergents ont été beaucoup moins marquées au cours des derniers mois qu'elles ne l'avaient été en 2018.

Ces fluctuations ont provoqué un effet de change défavorable de (0,8)M€ sur le chiffre d'affaires de 2019, en raison principalement de l'affaiblissement du Peso argentin.

Cinq acquisitions finalisées entre Novembre 2018 et Janvier 2020

Un travail d'intégration en cours

Des effets de périmètre significatifs en prévision pour 2020

Delta Plus Group a accéléré au cours des derniers mois sa politique de développement en finalisant cinq opérations de croissance externe sur les quinze derniers mois.

L'acquisition des sociétés Degil Safety et Ontario Glove (Canada) fin 2018 illustre la volonté de développement du Groupe sur le marché Nord-Américain.

Les acquisitions de Vertic Nederland (Pays-Bas) fin 2018 et d'Odco (France) courant 2019 marquent l'importance croissante des métiers de la sécurisation antichute des infrastructures, segment d'activité à forte valeur ajoutée, dans la stratégie de croissance du Groupe.

Enfin, plus récemment, les acquisitions de Netco Safety (France) et de Boots Company (Italie) en Janvier 2019, deux acteurs significatifs dans le secteur de la botte de travail en Europe, permettent à Delta Plus Group d'accélérer son développement sur ce segment de produits et d'en devenir un acteur européen de référence.

Ces différentes acquisitions sont actuellement en cours d'intégration au sein du Groupe.

Les sociétés Odco, Netco Safety et Boots Company devraient globalement contribuer à un effet de périmètre positif sur le chiffre d'affaires de plus de 20 millions d'Euros sur l'année 2020.

Perspectives

Confirmer en 2019 les niveaux de rentabilité opérationnelle atteints en 2018

Pérenniser la solidité de la structure financière du Groupe

Poursuivre la croissance du chiffre d'affaires en 2020

Intégrer les récentes acquisitions et confirmer les ambitions de développement géographique

L'augmentation des ventes en 2019 permet à Delta Plus Group d'atteindre l'objectif affiché d'une nouvelle croissance organique de son chiffre d'affaires, tant en Europe que dans les pays émergents.

Le Groupe, qui a accéléré son développement cette année grâce à une politique volontariste d'acquisitions, capitalise sur sa présence historique dans de nombreux pays, et a confirmé en 2019 sa volonté de déploiement géographique dans des zones à fort potentiel de croissance et sur des métiers à forte valeur ajoutée.

Cette croissance du chiffre d'affaires devrait être combinée en 2019 à un nouveau record de la rentabilité opérationnelle courante du Groupe.

En parallèle, Delta Plus Group maintient ses efforts de maîtrise des coûts, et fait de l'optimisation de sa structure de bilan une priorité, en vue de disposer des moyens de financer les prochaines étapes de son développement.

Delta Plus Group démarre donc l'année 2020 avec une structure financière saine, et affiche comme objectif d'enregistrer cette année encore une nouvelle croissance de son chiffre d'affaires, dans un marché porteur, tout en restant vigilant compte-tenu d'un contexte international qui reste incertain en ce début d'année.

Prochaine publication :

Résultats annuels 2019

Lundi 27 avril 2020, après bourse

A propos de DELTA PLUS

Delta Plus Group conçoit, normalise, fabrique ou fait fabriquer et distribue une gamme complète d'Equipements de Protection Individuelle (EPI). Delta Plus Group est cotée sur le compartiment B de NYSE-EURONEXT (ISIN : FR0013283108 - Mnémo :DLTA)

Plus d'informations : www.deltaplusgroup.com

CONTACT

Jérôme BENOIT Arnaud DANEL Président Directeur Général Directeur Administratif & Financier e-mail : relation.investisseur@deltaplus.eu

Tel : 04.90.74.20.33

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mW1skZZrlW7Hnp9wZJVrmmOYaGlnm2HKmGnImpNpa8qcaG+TnZqVaJTIZm9jlmpt

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Information sur chiffre d'affaires annuel Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/62157-delta-plus-group-chiffre-d_affaires-20191.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2020 ActusNews