Delta Plus Group : Communiqué Delta Plus Group - Résultats semestriels 2018

Résultats semestriels 2018 :

Une croissance dynamique et rentable pour Delta Plus Group

Augmentation du chiffre d'affaires de +6,6% à 115,6M€

Amélioration de la rentabilité opérationnelle courante (12,7% du chiffre d'affaires)

Le Conseil d'Administration de Delta Plus Group, acteur majeur sur le marché des Equipements de Protection Individuelle (E.P.I.) a approuvé le 7 septembre 2018 les comptes consolidés du Groupe pour le premier semestre de l'exercice 2018.

Ces comptes ont fait l'objet d'une revue limitée par les commissaires aux comptes.

Les résultats du premier semestre 2018 confirment la dynamique de croissance rentable dans laquelle s'est inscrite le Groupe depuis plusieurs années.

Les ventes de DELTA PLUS GROUP ont progressé de +6,6% sur les six premiers mois de 2018 (+12,7% à périmètre et taux de change constants) pour atteindre 115,6M€.

Le résultat opérationnel courant a augmenté de façon significative (14,7M€ contre 13,5M€ en 2017). Il s'élève à 12,7% du chiffre d'affaires, contre 12,4% l'an dernier.

Le résultat net, qui s'élève à 9,2M€, progresse quant à lui de +15,7% par rapport à 2017, en dépit d'effets de change impactant négativement le résultat financier.

La structure bilancielle s'est renforcée au premier semestre 2018, sous l'effet de l'amélioration de la capacité d'autofinancement et de la poursuite des efforts entrepris sur l'optimisation des éléments de BFR.

Rappel sur le Chiffre d'affaires semestriel 2018

Un chiffre d'affaire de 115,6M€ en croissance de +6,6%

Une croissance dynamique à taux de change constants : +12,7%

Un premier semestre bien orienté en Europe, et une croissance Hors Europe très dynamique sous l'impulsion de la Chine

Un effet de change fortement défavorable (6,6M€ soit -6,1%) lié à l'évolution de la parité entre l'Euro et le Dollar (USA), ainsi qu'entre l'Euro et la plupart des devises des pays émergents

Compte de résultat consolidé

Une augmentation du résultat opérationnel courant de +9,0% au premier semestre 2018 (14,7M€)

Une rentabilité opérationnelle courante de 12,7% du chiffre d'affaires contre 12,4% au 30 juin 2017

en millions d'Euros 30.06.2018 30.06.2017 Variation % Chiffre d'affaires 115,6 108,4 7,2 +6,6% Coût de revient des ventes -55,0 -49,7 -5,3 +10,4% Charges variables -9,3 -8,8 -0,5 +6,0% Frais de personnel -21,2 -20,3 -0,9 +4,7% Charges fixes -15,7 -16,5 0,8 -4,9% Autres produits & charges d'exploitation 0,3 0,4 -0,1 -12,1% Résultat opérationnel courant 14,7 13,5 1,2 +9,0% en % du chiffre d'affaires 12,7% 12,4% Produits opérationnels non courants 0,1 - 0,1 Charges opérationnelles non courantes -0,1 -0,5 0,4 Résultat opérationnel 14,7 13,0 1,7 +12,7% Coût de l'endettement financier -0,9 -0,9 - Autres éléments financiers -2,0 -0,9 -1,1 Résultat avant impôt 11,8 11,2 0,6 +4,6% Impôts sur le résultat -2,6 -3,3 0,7 -22,0% Résultat net des activités poursuivies 9,2 7,9 1,3 +15,7% Résultat des activités abandonnées - - - Résultat net de l'ensemble consolidé 9,2 7,9 1,3 +15,7% dont Part du Groupe 9,1 7,9 1,2 +15,2%

Grâce à l'augmentation de son chiffre d'affaires et à une maîtrise de ses coûts de structure, DELTA PLUS GROUP affiche sur le premier semestre 2018 une progression de 0,3 points de sa rentabilité opérationnelle, qui atteint pour la première fois 12,7% du chiffre d'affaires au 30 juin 2018.

Les éléments non courants ne sont pas significatifs en 2018. Ils incluaient l'an dernier des frais d'acquisition liés aux opérations de croissance externe.

Le coût du financement est stable par rapport à 2017, tandis que les autres éléments financiers sont impactés au premier semestre 2018 par des écarts de change négatifs.

Le taux effectif d'impôts, qui s'est élevé à 22% au premier semestre 2018, est en ligne avec celui enregistré lors de l'exercice 2017 (24%).

Intégrant ces différents éléments, le résultat net consolidé s'affiche en augmentation de +15,7% au 30 juin 2018, à 9,2M€, contre 7,9M€ pour les six premiers mois de l'exercice précédent.

Le résultat net consolidé part du Groupe s'élève quant à lui à 9,1M€ au 30 juin 2018.

Bilan consolidé

Un BFR maîtrisé sur les niveaux normatifs de 2017

Un endettement qui diminue grâce aux cash-flows générés sur le premier semestre

Des capitaux propres en hausse sous l'effet de la bonne performance du résultat net au premier semestre

ACTIF

en millions d'€ 30.06.2018 31.12.2017 30.06.2017 Variation

6 mois Ecarts d'acquisition 81,2 80,9 83,0 +0,3 Immobilisations incorporelles 1,3 1,3 1,4 - Immobilisations corporelles 7,7 7,1 7,0 +0,6 Autres actifs financiers 2,0 2,2 2,4 -0,2 Actifs d'impôts différés 3,2 2,5 3,0 +0,7 Actif immobilisé 95,4 94,0 96,8 +1,4 Stocks 58,9 57,0 53,8 +1,9 Créances clients 44,5 45,7 42,1 -1,2 Autres créances 12,8 15,4 11,7 -2,6 Disponibilités 18,6 18,0 18,8 +0,6 Actif circulant 134,8 136,1 126,4 -1,3 Total Actif 230,2 230,1 223,2 +0,1

PASSIF

en millions d'€ 30.06.2018 31.12.2017 30.06.2017 Variation

6 mois Capital 3,7 3,7 3,7 - Titres d'autocontrôle -6,0 -4,9 -3,0 -1,1 Réserves & résultat consolidés 119,1 112,1 105,5 +7,0 Capitaux propres 116,8 110,9 106,2 +5,9 Passifs financiers non courants 35,2 39,9 41,2 -4,7 Engagements donnés aux salariés 1,0 1,0 1,3 - Provisions non courantes 1,5 1,1 1,4 +0,4 Passifs non courants 37,7 42,0 43,9 -4,3 Dettes fournisseurs 25,7 27,1 24,6 -1,4 Dettes fiscales et sociales 11,3 11,9 9,7 -0,6 Autres dettes 3,8 4,7 3,5 -0,9 Passifs financiers courants 34,9 33,5 35,3 +1,4 Passifs courants 75,7 77,2 73,1 -1,5 Total Passif 230,2 230,1 223,2 +0,1

Sur le plan bilanciel, le premier semestre 2018 a permis au Groupe de conforter les améliorations mises en œuvre ces dernières années, notamment en termes de Besoin en Fonds de Roulement opérationnel. Celui-ci s'est légèrement amélioré, atteignant 119 jours de chiffre d'affaires au 30 juin 2018.

Les dettes financières nettes sont en repli de 3,9M€ par rapport au 31 décembre 2017.

Cette évolution s'explique principalement par une génération de trésorerie significative sur les six premiers mois de l'exercice.

Les capitaux propres sont en hausse de 5,9M€ sur le semestre, à 116,8M€, le résultat net des six premiers mois de 2018 (+9,2M€) étant partiellement compensé par le versement de dividendes effectué au mois de juin (-4,4M€).

Perspectives

Un objectif de poursuite de la croissance organique du chiffre d'affaires en 2018

La volonté de confirmer les niveaux de rentabilité opérationnelle atteints en 2017

Un optimisme prudent qui reste de rigueur compte-tenu du contexte monétaire incertain

La performance du premier semestre 2018 conforte DELTA PLUS GROUP dans son objectif d'enregistrer en fin d'année un nouvel exercice de croissance organique de chiffre d'affaires.

La croissance qui s'est confirmée en Europe et la poursuite de la bonne orientation dans la plupart des pays émergents permet en effet d'envisager une croissance organique sur ces deux zones géographiques, et ce en dépit d'une activité au Moyen-Orient qui reste impactée négativement cette année, et d'un contexte politique et monétaire incertain dans certains pays d'Amérique du Sud dans lesquels le Groupe est implanté.

En parallèle, Delta Plus Group maintient ses efforts de maîtrise des coûts, finalise le processus d'intégration des dernières acquisitions, et anticipe pour 2018 une légère croissance de son résultat opérationnel courant.

Sur le plan bilanciel, l'objectif du Groupe est de poursuivre le renforcement de sa structure financière en vue de lui donner à l'avenir les moyens de financer les prochaines étapes de son développement.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires 3ème trimestre 2018

Mercredi 7 novembre 2018 après bourse

A propos de DELTA PLUS

Delta Plus Group conçoit, normalise, fabrique ou fait fabriquer et distribue une gamme complète d'Equipements de Protection Individuelle (EPI). Delta Plus Group est cotée sur le compartiment B de NYSE-EURONEXT (ISIN : FR0012928612 - Mnémo :DLTA)

Plus d'informations : www.deltaplusgroup.com

CONTACT

Jérôme BENOIT

Président Directeur Général

e-mail : relation.investisseur@deltaplus.eu

Tel : 04.90.74.20.33 Arnaud DANEL

Directeur Administratif & Financier

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-54913-communique-delta-plus-group-resultats-semestriels-2018.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews