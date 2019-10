Delta Plus Group annonce l'acquisition de la société ODCO

et renforce sa présence sur le marché de la sécurisation des

infrastructures contre les chutes de hauteur

Delta Plus Group, acteur majeur sur le marché des Equipements de Protection Individuelle (E.P.I.), poursuit sa politique de renforcement sur les segments d'activité à forte valeur ajoutée.

Après les acquisitions en Janvier 2017 des sociétés Vertic et Alpic, spécialisées dans les solutions de sécurisation des infrastructures contre les chutes de hauteur, leaders sur le marché français, et de Vertic Nederland en Novembre 2018 aux Pays-Bas, Delta Plus Group annonce ce jour l'acquisition de 100% des actions de la société ODCO, basée en France, dans le but d'accélérer son développement sur ce segment d'activité.

ODCO

Fondée il y a plus de 20 ans dans la région de Grenoble, ODCO conçoit, fabrique et commercialise une gamme complète de dispositifs de sécurité en toiture pour les travaux en hauteur (garde-corps, lignes de vie, ancrages, passerelles, …).

Depuis toujours impliquée dans le secteur de la construction, la société mène une politique d'innovation dynamique qui lui permet de développer et de proposer sur le marché des dispositifs qui participent à l'optimisation de la sécurité des toitures et à leur bon fonctionnement, fabriqués et assemblés dans ses propres ateliers.

ODCO a réalisé lors de son dernier exercice, clos le 31 décembre 2018, un chiffre d'affaires de 9,8 millions d'Euros, quasi-exclusivement en France.

Son effectif était de 39 personnes à fin 2018, et sa rentabilité opérationnelle est proche de celle du Groupe Delta Plus.

Cette acquisition permet à Delta Plus Group de renforcer sa position de leader en France des solutions de sécurisation des infrastructures contre les chutes de hauteur.

Au travers de ses canaux de distribution, de son offre produits, de son positionnement et de son portefeuille clients, ODCO présente de nombreuses complémentarités avec Vertic.

L'ambition de Delta Plus Group est de capitaliser sur le savoir-faire démontré des équipes d'Odco et de Vertic en France pour confirmer les niveaux de croissance actuels sur ces marchés, et d'accélérer le développement international de l'offre, en bénéficiant notamment de l'implantation forte de Delta Plus Group dans le secteur de l'antichute dans plusieurs pays.

Delta Plus Group

Delta Plus Group, qui a annoncé en Septembre 2019 des résultats semestriels record, enregistrant une hausse de son chiffre d'affaires de +7,7% à 122,7M€, et une rentabilité opérationnelle courante de 13,0% du chiffre d'affaires, en hausse de +8,4%, franchit aujourd'hui, grâce à l'acquisition de la société ODCO, une nouvelle étape dans sa stratégie de renforcement dans des métiers à forte valeur ajoutée.

Delta Plus Group communiquera le 5 novembre prochain son chiffre d'affaires pour le troisième trimestre 2019, et anticipe à cette occasion une nouvelle croissance organique de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2019.

L'ambition du Groupe est également de confirmer cette année le niveau de rentabilité opérationnelle record atteint en 2018.

Delta Plus Group, qui s'est renforcé fin 2018 grâce à de nouvelles acquisitions, capitalise sur une présence historique dans de nombreux pays.

A l'issue de la période d'intégration des nouvelles filiales, le Groupe confirme sa volonté de poursuivre sa stratégie de renforcement de sa couverture géographique dans des zones à fort potentiel.

Le Groupe envisage également de poursuivre ses investissements dans des métiers à forte valeur ajoutée, à l'image de l'acquisition ce jour de la société ODCO.

La solidité de sa structure financière, réaffirmée comme un objectif majeur en 2019, doit permettre au Groupe de confirmer ce modèle de croissance rentable, démontré au cours des dernières années.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires 3ème trimestre 2019

Mardi 5 novembre 2019 après bourse

A propos de DELTA PLUS

Delta Plus Group conçoit, normalise, fabrique ou fait fabriquer et distribue une gamme complète d'Equipements de Protection Individuelle (EPI). Delta Plus Group est cotée sur le compartiment B de NYSE-EURONEXT (ISIN : FR0012928612 - Mnémo :DLTA)

Plus d'informations : www.deltaplusgroup.com

CONTACT

Jérôme BENOIT

Président Directeur Général

e-mail : relation.investisseur@deltaplus.eu

Tel : 04.90.74.20.33 Arnaud DANEL

Directeur Administratif & Financier

