Delta Plus Group annonce la signature d'un partenariat

stratégique aux Pays-Bas avec Vertic Nederland BV

Delta Plus Group, acteur majeur sur le marché des Equipements de Protection Individuelle (E.P.I.), poursuit sa politique de renforcement sur les segments d'activité à forte valeur ajoutée.

Après l'acquisition en Janvier 2017 des sociétés Vertic et Alpic, spécialisées dans les solutions de sécurisation des infrastructures contre les chutes de hauteur, leaders sur le marché français, Delta Plus Group annonce ce jour l'acquisition de 51% des actions de la société Vertic Nederland BV, basée aux Pays-Bas, dans le but d'accélérer son développement sur ce segment d'activité dans les marchés d'Europe du Nord.

Vertic Nederland BV

Créé il y a 10 ans dans la région de Rotterdam, Vertic Nederland BV est depuis 2015 le distributeur exclusif de l'offre Vertic aux Pays-Bas, et plus largement dans les pays du Benelux.

La société a également commencé au cours des dernières années à étendre son activité dans d'autres pays d'Europe du Nord, notamment en Scandinavie.

Vertic Nederland BV a réalisé lors de son dernier exercice, clos le 31 décembre 2017, un chiffre d'affaires de 3,1 millions d'Euros, en croissance de +12% par rapport à l'année précédente.

Elle ambitionne de maintenir pour l'exercice 2018 une croissance de son chiffre d'affaires d'environ 10%. Sa rentabilité opérationnelle est proche de 10% du chiffre d'affaires.

Vertic Nederland BV a su se constituer au fil des années un portefeuille de clients utilisateurs finaux fidèles, grâce à la compétence technique pointue de ses équipes, et à sa réactivité dans le déploiement des solutions Vertic.

Cet accord de partenariat va permettre un renforcement de la collaboration étroite entre Delta Plus Group et les deux fondateurs de Vertic Nederland BV, qui restent actionnaires de la société à hauteur de 49%, et dirigeants de cette filiale.

Le travail conjoint des équipes de Vertic France et des 15 collaborateurs de Vertic Nederland BV va permettre à la société d'accélérer sa croissance sur le marché d'Europe du Nord dans les prochaines années.

Pour Delta Plus Group, ce partenariat est également l'occasion de compléter la large gamme de produits Delta Plus déjà proposée sur le marché du Benelux, marché qui s'est distingué cette année pour le Groupe par un taux de croissance particulièrement dynamique.

Delta Plus Group

Delta Plus Group a annoncé en Septembre 2018 des résultats semestriels record, enregistrant une hausse de son chiffre d'affaires de +6,6% à 115,6M€, et une rentabilité opérationnelle courante de 12,7% du chiffre d'affaires, en hausse de +9,0%.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires consolidé s'affiche en hausse de +7,6% par rapport à 2017. La croissance qui s'est confirmée en Europe et la poursuite de la bonne orientation dans la plupart des pays émergents permet au Groupe d'envisager une croissance organique sur ces deux zones géographiques en 2018.

En parallèle, Delta Plus Group a maintenu ses efforts de maîtrise des coûts et a poursuivi le renforcement de sa structure financière, ce qui lui permet d'anticiper pour 2018 une légère croissance de son résultat opérationnel courant.

Le Groupe a également affiché sa volonté de confirmer le cycle positif de génération de trésorerie et la solidité de sa structure financière afin de pouvoir préparer les prochaines étapes de son développement.

L'acquisition de Degil Safety et d'Ontario Glove au Canada début Novembre 2018 a confirmé cette volonté de Delta Plus Group de poursuivre son développement à travers un renforcement de sa couverture géographique dans des zones à fort potentiel de croissance.

Ce partenariat avec Vertic Nederland BV, annoncé aujourd'hui, confirme quant à lui la volonté du Groupe de poursuivre son renforcement sur des métiers à forte valeur ajoutée.

Ces deux acquisitions successives vont permettre à Delta Plus Group de franchir une nouvelle étape dans son ambition de s'affirmer comme un groupe international leader sur le marché des Equipements de Protection Individuelle.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires annuel 2018

Mardi 12 février 2019, après bourse

A propos de DELTA PLUS

Delta Plus Group conçoit, normalise, fabrique ou fait fabriquer et distribue une gamme complète d'Equipements de Protection Individuelle (EPI). Delta Plus Group est cotée sur le compartiment B de NYSE-EURONEXT (ISIN : FR0013283108 - Mnémo :DLTA)

Plus d'informations : www.deltaplusgroup.com

CONTACT

Jérôme BENOIT

Président Directeur Général

e-mail : relation.investisseur@deltaplus.eu

Tel : 04.90.74.20.33 Arnaud DANEL

Directeur Administratif & Financier

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Activité de l′émetteur (acquisitions, cessions...) Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-56082-communique-vertic-nederland-bv.pdf

