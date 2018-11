Delta Plus Group renforce sa présence en Amérique du Nord

grâce à l'acquisition de Degil Safety et d'Ontario Glove au Canada

Delta Plus Group, acteur majeur sur le marché des Equipements de Protection Individuelle (E.P.I.), poursuit sa politique de développement sur le marché Nord-Américain.

Le Groupe annonce ce jour l'acquisition de 100% des actions des sociétés Degil Safety et Ontario Glove, toutes deux basées au Canada et acquises auprès du même actionnaire.

Trois ans après s'être implanté aux Etats-Unis à travers l'acquisition d'Elvex, Delta Plus Group confirme avec cet investissement stratégique au Canada sa volonté de développement sur le marché Nord-Américain, marché à forte valeur ajoutée, qui représente un tiers du marché mondial des équipements de protection individuelle.

Degil Safety & Ontario Glove

Depuis plus de 30 ans, dans la région de Toronto, les sociétés Degil Safety et Ontario Glove conçoivent, fabriquent, font fabriquer et commercialisent une gamme complète d'équipements de protection individuelle.

Les produits commercialisés par Degil Safety et Ontario Glove couvrent les familles de protection de la tête, de la main, antichute, ainsi qu'une courte gamme de vêtements de travail.

Grâce à deux unités de fabrication, situées à proximité de Toronto et de Montréal, Degil Safety et Ontario Glove produisent environ un quart des produits vendus par les deux sociétés (casques, gants et vêtements haute visibilité), les autres produits étant sourcés auprès de fournisseurs situés au Canada et en Asie.

Degil Safety & Ontario Glove emploient au total une quarantaine de personnes.

Ces deux sociétés ont su se constituer au fil des années un portefeuille de clients fidèles, composé de distributeurs, de chaînes d'acteurs du DYI, et d'utilisateurs finaux.

En intégrant les sociétés Degil Safety et Ontario Glove, Delta Plus Group ambitionne de doubler en 2019 le chiffre d'affaires que le Groupe réalise aujourd'hui sur le marché Nord-Américain, en capitalisant notamment sur la croissance de plus de 6% que réalisent cette année Degil Safety & Ontario Glove sur le marché canadien.

Il est à noter que la rentabilité opérationnelle de Degil Safety et Ontario Glove est proche de celle de Delta Plus Group.

L'intégration de Degil Safety et d'Ontario Glove au sein du Groupe Delta Plus va permettre à ces sociétés d'accélérer leur rythme de croissance sur le marché canadien, en accédant à terme à une large gamme de produits Delta Plus.

Cette intégration doit leur permettre de devenir un acteur majeur sur ce marché, capable de proposer une offre multi-familles complète.

Delta Plus Group

Delta Plus Group a annoncé en Septembre 2018 des résultats semestriels record, enregistrant une hausse de son chiffre d'affaires de +6,6% à 115,6M€, et une rentabilité opérationnelle courante de 12,7% du chiffre d'affaires, en hausse de +9,0%.

La croissance qui s'est confirmée en Europe et la poursuite de la bonne orientation dans la plupart des pays émergents permet au Groupe d'envisager une croissance organique sur ces deux zones géographiques en 2018.

En parallèle, Delta Plus Group maintient ses efforts de maîtrise des coûts, poursuit le renforcement de sa structure financière et anticipe pour 2018 une légère croissance de son résultat opérationnel courant.

L'acquisition de Degil Safety et d'Ontario Glove au Canada confirme la volonté affichée de Delta Plus Group de poursuivre son développement à travers un renforcement de sa couverture géographique dans des zones géographique à fort potentiel de croissance et à forte valeur ajoutée.

Le renforcement de sa position sur le marché Nord-Américain va permettre à Delta Plus Group de franchir une nouvelle étape dans son ambition de s'affirmer comme un groupe international leader sur le marché des Equipements de Protection Individuelle.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires 3ème trimestre 2018 Mercredi 7 novembre 2018 après bourse

A propos de DELTA PLUS

Delta Plus Group conçoit, normalise, fabrique ou fait fabriquer et distribue une gamme complète d'Equipements de Protection Individuelle (EPI). Delta Plus Group est cotée sur le compartiment B de NYSE-EURONEXT (ISIN : FR0013283108 - Mnémo :DLTA)

Plus d'informations : www.deltaplusgroup.com

Jérôme BENOIT Arnaud DANEL Président Directeur Général Directeur Administratif & Financier e-mail : relation.investisseur@deltaplus.eu Tel : 04.90.74.20.33

