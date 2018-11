Delta Plus S A : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le spécialiste des équipements de Protection Individuelle (E.P.I.) Delta Plus a acquis 51% des actions de la société Vertic Nederland BV, basée aux Pays-Bas, dans le but d'accélérer son développement sur ce segment d'activité dans les marchés d'Europe du Nord. Les détails financiers de la transaction n’ont pas été dévoilés. Créé il y a 10 ans dans la région de Rotterdam, Vertic Nederland BV est depuis 2015 le distributeur exclusif de l'offre Vertic aux Pays-Bas, et plus largement dans les pays du Benelux.La société a également commencé au cours des dernières années à étendre son activité dans d'autres pays d'Europe du Nord, notamment en Scandinavie.Vertic Nederland BV a réalisé lors de son dernier exercice, clos le 31 décembre 2017, un chiffre d'affaires de 3,1 millions d'euros, en croissance de 12% par rapport à l'année précédente.Elle ambitionne de maintenir pour l'exercice 2018 une croissance de son chiffre d'affaires d'environ 10%. Sa rentabilité opérationnelle est proche de 10% du chiffre d'affaires.Cet accord de partenariat va permettre un renforcement de la collaboration étroite entre Delta Plus Group et les deux fondateurs de Vertic Nederland BV, qui restent actionnaires de la société à hauteur de 49%, et dirigeants de cette filiale.