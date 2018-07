Delta Plus S A : recherché après son solide deuxième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Delta Plus est en forte hausse de 7,3% à 50 euros après avoir confirmé son très bon début d'année 2018. Si le chiffre d'affaires du premier trimestre avait déjà surpris favorablement, Delta Plus a encore moins à rougir de sa performance sur les trois mois suivants. Au deuxième trimestre, le spécialiste des équipements de protection individuelle a vu son chiffre d'affaires bondir de 11,3% à 60,5 millions d'euros. En organique, sa croissance ressort à 17,1%. Au premier trimestre, les ventes de Delta Plus avaient progressé de 1,9% en données publiées et 8,3% en organique.Certes, Delta Plus a bénéficié d'un effet de base favorable puisque son chiffre d'affaires avait reculé de 0,9% en organique au deuxième trimestre 2017. Mais, plus significatif, cette performance confirme deux tendances de fond de son activité."Pour le premier semestre nous étions très prudents du fait du risque de change qui était particulièrement défavorable. Delta Plus l'a absorbé sans difficulté du fait de son dynamisme en dehors du Vieux Continent", salue GreenSome Finance.Et c'est bien là la seconde ligne de force de la publication de Delta Plus : la vigueur de son activité en dehors de l'Europe. Au deuxième trimestre, son chiffre d'affaires sur le continent a grimpé en organique de 5% alors qu'elle a bondi de 29% en dehors des frontières européennes. Ce dynamisme du groupe français s'explique notamment par la très bonne santé du marché chinois, "devenu le premier pays du groupe en terme de chiffre d'affaires, y compris en incluant Vertic", souligne LCM."La normalisation de la sécurité au travail en Chine se poursuit en effet et permet une forte croissance du groupe dans ce pays, la croissance du marché étant amplifiée par des prises de parts de marché dans la région. Rien d'exceptionnel sur le trimestre, seulement un pays qui rattrape sur ce secteur d'activité le retard qu'il a récupéré il y a déjà de nombreuses années sur d'autres pans de l'économie", explique le broker.Suite à ces deux premiers trimestres très solides, Delta Plus garde le cap d'une poursuite de sa croissance organique du chiffre d'affaires en 2018. GreenSome Finance et LCM ont tous deux relevé leurs propres estimations de ventes annuelles. Le premier est passé de 232,2 à 239,3 millions d'euros et le second de 239 à 242 millions. Les deux brokers ont aussi révisé à la hausse leur objectif de cours sur Delta Plus : LCM vise 55,1 et GreenSome 53,9 euros.