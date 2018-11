Delta Plus : acquisition de deux sociétés au Canada

06/11/2018 | 09:19

Poursuivant son développement sur le marché nord-américain, Delta Plus Group annonce l'acquisition de 100% des actions des sociétés Degil Safety et Ontario Glove, toutes deux basées au Canada et acquises auprès du même actionnaire.



Degil Safety et Ontario Glove conçoivent, fabriquent, font fabriquer et commercialisent une gamme complète d'équipements de protection individuelle. Elles emploient au total une quarantaine de personnes et disposent de deux unités de fabrication.



En intégrant ces deux sociétés, Delta Plus Group ambitionne de doubler en 2019 le chiffre d'affaires réalisé sur le marché nord-américain, en capitalisant notamment sur la croissance de plus de 6% que réalisent cette année Degil Safety et Ontario Glove au Canada.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.