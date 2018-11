Delta Plus : croissance de 9,5% du CA au 3e trimestre

08/11/2018 | 14:51

Delta Plus Group dévoile un chiffre d'affaires de 57,7 millions d'euros au titre du troisième trimestre 2018, en hausse de 9,5% (+15,1% à taux de change constants) par rapport à la période correspondante de 2017.



Sur les neuf premiers mois de l'année, le fournisseur d'équipements de protection individuelle confirme la tendance du premier semestre et affiche un chiffre d'affaires en hausse de 7,6%, à 173,3 millions (+13,5% à taux de change constants).



Delta Plus Group garde comme priorités d'ici la fin de l'année 2018 de confirmer la solidité de son modèle, en atteignant un nouveau record de chiffre d'affaires annuel, et en améliorant légèrement le niveau de rentabilité opérationnelle atteint en 2017.



