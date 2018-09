Delta Plus : hausse de 16% du résultat net au 1er semestre

11/09/2018 | 08:48

Delta Plus Group affiche un résultat net en hausse de 15,7% à 9,2 millions d'euros au titre du premier semestre 2018, ainsi qu'une marge opérationnelle courante à 12,7% du chiffre d'affaires, contre 12,4% l'an dernier.



Les ventes du fournisseur d'équipements de protection individuelle ont progressé de 6,6% sur les six premiers mois de l'année (+12,7% à périmètre et taux de change constants) pour atteindre 115,6 millions d'euros.



Cette performance conforte Delta Plus dans son objectif d'enregistrer un nouvel exercice de croissance organique de chiffre d'affaires. En parallèle, il anticipe pour 2018 une légère croissance de son résultat opérationnel courant.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.