Delta Plus : met la main sur Vertic Nederland

23/11/2018 | 09:10

Le fournisseur d'équipements de protection individuelle Delta Plus Group annonce l'acquisition de 51% des actions de Vertic Nederland BV, le distributeur exclusif de l'offre Vertic aux Pays-Bas et plus largement dans les pays du Benelux.



Cette société a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 3,1 millions d'euros, en croissance de 12%, et ambitionne de maintenir pour 2018 une croissance d'environ 10%. Sa rentabilité opérationnelle est proche de 10% du chiffre d'affaires.



Ce partenariat va permettre à Vertic Nederland d'accélérer sa croissance sur le marché d'Europe du Nord dans les prochaines années et à Delta Plus de compléter sa large gamme de produits déjà proposée au Benelux.



