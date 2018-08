Dentsu élève sa prévision de gain net 2018 grâce à une rentrée exceptionnelle

Tokyo (awp/afp) - Le groupe japonais de publicité Dentsu a révisé positivement jeudi sa prévision de bénéfice net annuel, tablant sur une rentrée exceptionnelle liée à la cession d'actifs.

Sur l'ensemble de l'année, le bénéfice net est désormais attendu à 79,5 milliards de yens (611 millions d'euros) au lieu de 61,6 milliards, sur un chiffre d'affaires dont l'estimation est maintenue à 1.006,90 milliards de même que celle du gain d'exploitation à 112,90 milliards.

Sur la période de janvier en juin, le résultat net a cependant fondu de 65% à 10,8 milliards de yens (83 millions d'euros), un total identique à celui du seul premier trimestre, montrant que Dentsu n'a pas dégagé de profit net durant les trois derniers mois pris en considération.

Son bénéfice d'exploitation a reculé pour sa part de 10,5% en dépit d'une progression de 10% de son chiffre d'affaires à 481,65 milliards de yens.

"Le déclin opérationnel est principalement dû aux coûts liés à la réforme des conditions de travail au Japon et a un petit recul des marges également à l'étranger", a expliqué Dentsu dans un communiqué.

Dentsu, qui est aussi la maison mère de l'agence britannique Aegis, souligne qu'environ 60% des recettes sont aujourd'hui réalisées en dehors du Japon, une grande partie venant des activités numériques, un domaine dans lequel il a acquis des petites sociétés à tour de bras à l'étranger.

Aidées par ces opérations, les recettes hors du Japon ont augmenté de 16% en Europe/Afrique/Moyen-Orient, de 9,3% aux Etats-Unis et de 4,7% en Asie-Pacifique.

Au Japon, Dentsu a profité de revenus en hausse de 4,7%.

Globalement, le contexte publicitaire a été et devrait rester bon avec entre autres les JO d'hiver en début d'exercice et la Coupe du monde de football à cheval sur la fin du premier semestre et le début du second.

Les événements sportifs d'ampleur, générateur de demande d'espaces promotionnels, se poursuivront en 2019 avec la Coupe du monde de rugby au Japon et en 2020 avec les JO d'été à Tokyo.

afp/rp