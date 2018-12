Derichebourg : Oddo BHF reste à 'achat', ajuste sa cible

05/12/2018 | 10:17

Oddo BHF réaffirme sa recommandation 'achat' sur Derichebourg et ajuste son objectif de cours de 7,5 à 6,5 euros, au lendemain de la publication par le groupe de services de résultats annuels en ligne avec les attentes du bureau d'études.



Sur la base de ses estimations, il juge la valorisation 'particulièrement modeste' à 3,3 fois l'EV/Ebitda 2018-19 contre une référence historique de près de six fois, et malgré une stabilité attendue en 2019, elle lui semble 'particulièrement attractive'.



'Par ailleurs, le groupe est toujours à l'affût d'opportunités de croissance externe créatrice de valeur', ajoute l'analyste qui, compte tenu de l'évolution des comparables et avec un risque accru lié aux tensions internationales, réduit toutefois son objectif de cours.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.