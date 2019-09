Derichebourg : Oddo laisse son opinion inchangée

20/09/2019 | 10:21

Derichebourg Environnement annonce avoir signé avec la société Layro un contrat en vue de l'acquisition du groupe Lyrsa, leader espagnol du recyclage de déchets métalliques.



Oddo estime que cette acquisition est stratégique pour Derichebourg qui avait clairement établi dans sa stratégie de développement des acquisitions.



' Nous estimons néanmoins un montant de transaction probablement limité (inférieur à 150 ME). Le groupe autofinancera cette opération et utilisera également des lignes de crédit ' indique le bureau d'analyses.



Oddo laisse pour l'instant inchangé son opinion Neutre et son objectif de 4 E.



