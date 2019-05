Derichebourg : Oddo révise ses prévisions après les résultats

23/05/2019 | 12:09

Le groupe a publié hier soir un résultat net de 30,5 millions d'euros sur le semestre, à comparer à un résultat de 37,1 millions d'euros au premier semestre de l'exercice précédent.



' L'EBITDA ressort pour sa part à 93,4 ME (88,5 ME estimé) en baisse de 7%. ' Au cours de son AG, le management avait communiqué sur un EBITDA T1 proche de celui du trimestre de référence. Cela signifie que l'EBITDA s'est dégradé au cours du T2 ' souligne le bureau d'analyses.



Oddo estime que ce semestre traduit surtout une dégradation de l'activité Services à l'Environnement avec un CA en repli de 9,8% contre une hausse de +5,4% pour l'activité Multiservices.



L'objectif de cours d'Oddo est donc ajusté à 4 E (contre 4,8 E). Le bureau d'analyses confirme son opinion Neutre.



Concernant les perspectives, le management s'est montré assez prudent. Oddo estime que l'environnement restera perturbé par les tensions commerciales, le contexte économique (baisse dans l'automobile, l'acier, pas de reprise des exportations chinoises d'acier...).



' Nous révisons de nouveau en baisse notre séquence bénéficiaire avec l'anticipation d'un EBITDA annuel de 187 ME (vs 194 ME préalablement, -7,5% YoY) révisé en baisse de 3,6% soit une marge de 6,5% (-40 pb) ' rajoute Oddo.



