Derichebourg : résultats supérieurs aux attentes d'Oddo

05/12/2019 | 10:59

Derichebourg a annoncé des résultats supérieurs aux attentes d'Oddo et du consensus. Le chiffre d'affaires s'élève à 2 705 millions d'euros sur l'exercice 2018-2019 (2 735,9 ME estimé), en baisse de 7,4 % par rapport à l'exercice précédent.



' Il traduit un environnement toujours dégradé avec des prix en repli en moyenne (-8% pour les ferrailles et -10% pour les MNF) ' indique Oddo.



Le bureau d'analyses estime que la bonne surprise provient des résultats avec un EBITDA annuel qui ressort à 191,2 ME (172,6 ME estimé - 178 ME pour le consensus) en baisse limitée de 5,4%.



' La transformation du CICE en allègement de charges se traduit par une charge fiscale accrue (+14 ME) d'où un RNpg en repli de 22% à 55,6 ME ' soulignent les analystes.



Oddo confirme son opinion Neutre sur la valeur avec un objectif de 3,60 E). ' Nous estimons le momentum court terme peu favorable dans un contexte de forte volatilité '.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.