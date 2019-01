DERICHEBOURG : DERICHEBOURG Propreté & Services Associés renforce sa présence sur le bassin méditerranéen avec l'acquisition des 2 fonds de commerce, CCI (Cabinet Conseil Industriel) et SVP 30

DERICHEBOURG Propreté & Services Associés, filiale de DERICHEBOURG Multiservices, annonce l'acquisition des fonds de commerce des sociétés CCI (Cabinet Conseil Industriel) et SVP 30.

Basées dans le Gard, CCI (Cabinet Conseil Industriel) et SVP 30 ont enregistré un chiffre d'affaires de 2 M€ en 2018. Les deux entreprises, spécialisées en maintenance de 1er niveau et services associés (factotum, peinture, service courrier.), couvrent principalement le secteur de l'industrie.

Une acquisition qui vient renforcer les expertises en services associés de DERICHEBOURG Propreté & Services Associés.

Avec ce rachat, l'entreprise entend développer son pôle de compétences en services associés avec l'intégration des 25 salariés de CCI et SVP 30. Cette acquisition va également permettre de conforter son savoir-faire dans le secteur de l'industrie agroalimentaire.

DERICHEBOURG Propreté & Services Associés s'inscrit comme un acteur de premier plan dans la région Grand Sud avec plus de 8 000 collaborateurs.

Le Groupe Derichebourg est un acteur majeur, au plan international, des services aux entreprises et aux collectivités. Il propose une gamme complète et intégrée de prestations dans deux secteurs d'activités complémentaires : les services à l'environnement (recyclage, valorisation, collecte des déchets ménagers, nettoiement urbain, gestion des déchetteries, distribution d'eau potable et gestion des eaux usées.) et les services aux entreprises (propreté, énergie, intérim, aéronautique, prestations en milieu sensible,.). Le groupe est aujourd'hui présent dans 13 pays, sur 3 continents et compte 39.400 collaborateurs dans le monde. Le Groupe Derichebourg a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 2,9 milliards d'euros.

www.derichebourg.com

Code ISIN : FR 0000053381 - DBG

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: DERICHEBOURG via Globenewswire