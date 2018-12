DERICHEBOURG : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 10 au 14 décembre 2018

Conformément à la réglementation applicable, DERICHEBOURG déclare avoir effectué les opérations d'achat d'actions suivantes dans les conditions de l'article 5 §2 du règlement (UE) n°596/2014 entre le 10 décembre et le 14 décembre 2018, avec un objectif d'annulation d'actions.

Nom de

l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant

de l'instrument

financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions * Marché



(MIC Code) DERICHEBOURG 10/12/2018 FR0000053381 5 021 3,51 BATE DERICHEBOURG 10/12/2018 FR0000053381 14 024 3,55 CHIX DERICHEBOURG 10/12/2018 FR0000053381 18 277 3,54 TRQX DERICHEBOURG 10/12/2018 FR0000053381 122 678 3,52 XPAR DERICHEBOURG 11/12/2018 FR0000053381 5 024 3,55 BATE DERICHEBOURG 11/12/2018 FR0000053381 8 703 3,60 CHIX DERICHEBOURG 11/12/2018 FR0000053381 15 938 3,58 TRQX DERICHEBOURG 11/12/2018 FR0000053381 113 333 3,59 XPAR DERICHEBOURG 12/12/2018 FR0000053381 4 758 3,72 BATE DERICHEBOURG 12/12/2018 FR0000053381 13 374 3,75 CHIX DERICHEBOURG 12/12/2018 FR0000053381 18 624 3,75 TRQX DERICHEBOURG 12/12/2018 FR0000053381 104 082 3,76 XPAR DERICHEBOURG 13/12/2018 FR0000053381 5 138 3,85 BATE DERICHEBOURG 13/12/2018 FR0000053381 15 508 3,85 CHIX DERICHEBOURG 13/12/2018 FR0000053381 17 744 3,86 TRQX DERICHEBOURG 13/12/2018 FR0000053381 101 610 3,88 XPAR DERICHEBOURG 14/12/2018 FR0000053381 5 068 3,91 BATE DERICHEBOURG 14/12/2018 FR0000053381 9 617 3,93 CHIX DERICHEBOURG 14/12/2018 FR0000053381 14 253 3,93 TRQX DERICHEBOURG 14/12/2018 FR0000053381 94 622 3,91 XPAR * Arrondi à deux chiffres après la virgule TOTAL 707 396 3,72

Détails disponibles sur :

le site internet de Derichebourg www.derichebourg.com dans l'espace Investisseurs / Informations-règlementées / Déclarations de rachat d'actions

https://www.derichebourg.com/fr/accueil/investisseurs/informations-reglementees

Code ISIN : FR0000053381 - DBG

